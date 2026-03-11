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Líbano
Israel lança ataque "em larga escala" contra Beirute
11 mar, 2026 - 19:59 • Ricardo Vieira, com Reuters
Os ataques visam a milícia Hezbollah, aliada do Irão. Imagens divulgadas pelas agências internacionais mostram várias colunas de fumo.
As forças armadas de Israel lançaram esta quarta-feira à noite uma vaga de bombardeamentos "em larga escala" contra alvos em Beirute, no Líbano.Os ataques visam a milícia Hezbollah, aliada do Irão. Imagens divulgadas pelas agências internacionais mostram várias colunas de fumo.
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O porta-voz das Forças Defensivas de Israel (IDF) pede aos habitantes dos subúrbios sul de Beirute que abandonem imediatamente a zona.
De acordo com as IDF, "estão em curso operações de interceção de projéteis lançados pelo Hezbollah".
Israel lançou uma ofensiva contra o Hezbollah, apoiado pelo Irão, depois de o grupo ter aberto fogo a 2 de março para vingar a morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, no início da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão.
Os ataques israelitas já provocaram mais de 600 mortos no Líbano e obrigaram cerca de 800 mil pessoas a abandonar as suas casas, segundo as autoridades libanesas.
As forças armadas israelitas ordenaram o envio de reforços para a zona fronteiriça com o Líbano, incluindo a sua brigada de elite Golani.
Segundo a agência Reuters, os elementos do Hezbollah preparam-se para a possibilidade de uma invasão israelita em larga escala ao sul do Líbano.
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