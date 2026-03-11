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Tensão no Médio Oriente

Trump e o Irão. "Já ganhamos, mas ainda não queremos sair"

11 mar, 2026 - 23:50 • Catarina Magalhães, com Reuters

“Nunca gostamos de dizer demasiado cedo que ganhámos", diz o Presidente norte-americano sobre a guerra no Irão, mas pouco depois afirmou que “na primeira hora já estava terminado".

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse na quarta-feira que “ganhámos” a guerra com o Irão, mas que os Estados Unidos da América (EUA) vão continuar no combate para terminar o trabalho.

“Nunca gostamos de dizer demasiado cedo que ganhámos. Ganhámos”, afirmou Trump num comício ao estilo de campanha em Hebron, Kentucky. “Na primeira hora já estava terminado.”

O líder dos EUA disse ainda que os Estados Unidos destruíram 58 navios da marinha iraniana, alegando que as milícias norte-americanas “praticamente destruíram o Irão”.

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Trump tem se contradito relativamente à guerra no Irão: por um lado dá crédito às forças armadas dos EUA por terem enfraquecido a capacidade militar iraniana, mas, por outro, a administração Trump está resistente sobre um fim rápido do conflito.

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“Não queremos sair cedo, pois não?”, disse Trump. “Temos de acabar o trabalho. Não queremos ter de voltar daqui a dois anos”, afirmou.

Trump planeia "assumir controlo" do Estreito de Ormuz, uma das mais estratégicas e importantes passagens marítimas de barris de petróleo.

Enquanto isso, as cotas do petróleo Brent podem variar consoante o posicionamento e ameaças de Trump sobre o conflito no Médio Oriente, como aconteceu esta terça-feira com a queda do preço depois do Presidente norte-americano admitir que a guerra está a terminar.

Os Estados Unidos vão, por isso, disponibilizar 172 milhões de barris de petróleo da sua reserva estratégica, anunciou esta quarta-feira o secretário da Energia norte-americano, Chris Wright.

O objetivo da medida é tentar reduzir os preços do crude, que dispararam devido a choques na oferta provocados pela guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.

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