- Noticiário das 0h
- 16 mar, 2026
-
Tensão no Médio Oriente
Trump e o Irão. "Já ganhamos, mas ainda não queremos sair"
11 mar, 2026 - 23:50 • Catarina Magalhães, com Reuters
“Nunca gostamos de dizer demasiado cedo que ganhámos", diz o Presidente norte-americano sobre a guerra no Irão, mas pouco depois afirmou que “na primeira hora já estava terminado".
O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse na quarta-feira que “ganhámos” a guerra com o Irão, mas que os Estados Unidos da América (EUA) vão continuar no combate para terminar o trabalho.
“Nunca gostamos de dizer demasiado cedo que ganhámos. Ganhámos”, afirmou Trump num comício ao estilo de campanha em Hebron, Kentucky. “Na primeira hora já estava terminado.”
O líder dos EUA disse ainda que os Estados Unidos destruíram 58 navios da marinha iraniana, alegando que as milícias norte-americanas “praticamente destruíram o Irão”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Trump tem se contradito relativamente à guerra no Irão: por um lado dá crédito às forças armadas dos EUA por terem enfraquecido a capacidade militar iraniana, mas, por outro, a administração Trump está resistente sobre um fim rápido do conflito.
“Não queremos sair cedo, pois não?”, disse Trump. “Temos de acabar o trabalho. Não queremos ter de voltar daqui a dois anos”, afirmou.
Trump planeia "assumir controlo" do Estreito de Ormuz, uma das mais estratégicas e importantes passagens marítimas de barris de petróleo.
Enquanto isso, as cotas do petróleo Brent podem variar consoante o posicionamento e ameaças de Trump sobre o conflito no Médio Oriente, como aconteceu esta terça-feira com a queda do preço depois do Presidente norte-americano admitir que a guerra está a terminar.
Os Estados Unidos vão, por isso, disponibilizar 172 milhões de barris de petróleo da sua reserva estratégica, anunciou esta quarta-feira o secretário da Energia norte-americano, Chris Wright.
O objetivo da medida é tentar reduzir os preços do crude, que dispararam devido a choques na oferta provocados pela guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.
- Noticiário das 0h
- 16 mar, 2026
-
- Vídeo: EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda
- EUA libertam 172 milhões de barris de petróleo
- Petróleo fica mais barato depois de Trump admitir que guerra está a terminar
- Hackers do Irão reivindicam ciberataque contra duas empresas dos EUA
- Irão. Primeira semana de guerra custou 9,8 mil milhões aos EUA
- Ataque a três navios de carga no Golfo Pérsico provoca pelo menos um morto
- Portuguesa no Dubai. "Não queremos chegar ao ponto em que já não temos tempo para sair"
- (PARA AMANHÃ) Islamismo. “Quando o profeta morre a comunidade de crentes pergunta-se quem tem a autoridade para interpretar a mensagem divina”
- "Não passaria seguros de vida". Netanyahu ameaça novo aiatolá do Irão
- Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque
- Trump chama “canalhas perturbados” a líderes iranianos e garante vitória total dos EUA
- Vídeo: EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda
- EUA libertam 172 milhões de barris de petróleo
- Petróleo fica mais barato depois de Trump admitir que guerra está a terminar
- Hackers do Irão reivindicam ciberataque contra duas empresas dos EUA
- Irão. Primeira semana de guerra custou 9,8 mil milhões aos EUA
- Ataque a três navios de carga no Golfo Pérsico provoca pelo menos um morto
- Portuguesa no Dubai. "Não queremos chegar ao ponto em que já não temos tempo para sair"
- (PARA AMANHÃ) Islamismo. “Quando o profeta morre a comunidade de crentes pergunta-se quem tem a autoridade para interpretar a mensagem divina”
- "Não passaria seguros de vida". Netanyahu ameaça novo aiatolá do Irão
- Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque
- Trump chama “canalhas perturbados” a líderes iranianos e garante vitória total dos EUA