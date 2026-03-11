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Justiça do Brasil arquiva investigação contra Elon Musk
11 mar, 2026 - 13:19 • Lusa
Bilionário era era acusado de usar a rede social X, da qual é proprietário, para violar ordens judiciais e minar instituições públicas.
A justiça do Brasil arquivou uma investigação contra o bilionário Elon Musk, que era acusado de usar a rede social X, da qual é proprietário, para violar ordens judiciais e minar instituições públicas.
O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, abriu um inquérito contra o empresário em 2024 por "obstrução da justiça", entre outras acusações, no âmbito de uma longa disputa sobre a regulamentação das redes sociais.
A polícia alegou que indivíduos ligados ao ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro (2019-2022) terão criado uma "milícia digital" usando contas na X (entretanto bloqueadas) para disseminar "informações falsas" e alimentar a polarização política.
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