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Justiça do Brasil arquiva investigação contra Elon Musk

11 mar, 2026 - 13:19 • Lusa

Bilionário era era acusado de usar a rede social X, da qual é proprietário, para violar ordens judiciais e minar instituições públicas.

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A justiça do Brasil arquivou uma investigação contra o bilionário Elon Musk, que era acusado de usar a rede social X, da qual é proprietário, para violar ordens judiciais e minar instituições públicas.

O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, abriu um inquérito contra o empresário em 2024 por "obstrução da justiça", entre outras acusações, no âmbito de uma longa disputa sobre a regulamentação das redes sociais.

A polícia alegou que indivíduos ligados ao ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro (2019-2022) terão criado uma "milícia digital" usando contas na X (entretanto bloqueadas) para disseminar "informações falsas" e alimentar a polarização política.

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