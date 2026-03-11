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Meloni acusa EUA e Israel de violação do direito internacional no ataque ao Irão
11 mar, 2026 - 13:15 • Lusa
Primeira-ministra italiana alerta que a atual crise no Médio Oriente é a mais complexa das últimas décadas.
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou, esta quarta-feira, que os Estados Unidos e Israel violaram o direito internacional ao atacar o Irão acrescentando que a atual crise no Médio Oriente é a mais complexa das últimas décadas.
Na apresentação perante o Parlamento de Roma de um relatório sobre a guerra no Irão, a chefe do executivo disse que existe uma conjuntura de crise do sistema internacional, em que as ameaças se tornaram "assustadoras".
Meloni sublinhou que se multiplicaram ações unilaterais conduzidas fora do âmbito do direito internacional assinalando, neste contexto, a "intervenção" norte-americana e israelita contra o regime iraniano.
Por outro lado, Meloni disse que pretende dialogar com os partidos políticos sobre como lidar com a crise no Médio Oriente, que considerou ser uma das mais complexas das últimas décadas, e que exige, frisou, ações sérias.
"Não temos aqui um governo cúmplice das decisões dos outros, muito menos um governo isolado na Europa ou culpado pelas consequências económicas que a crise possa ter nos cidadãos e nas empresas", declarou a primeira-ministra.
Giorgia Meloni apelou a um "espírito construtivo de coesão" para enfrentar a crise, salientando que o governo de Itália não estava a tentar esquivar-se ao escrutínio parlamentar.
Nas últimas semanas, os partidos da oposição italiana criticaram o executivo por não ter prestado contas ao Parlamento sobre a guerra com o Irão.
A primeira-ministra foi também alvo de críticas por ter afirmado anteriormente que não podia apoiar nem condenar os ataques ao Irão.
Georgia Meloni reiterou que os Estados Unidos não fizeram quaisquer pedidos para utilizar bases militares em Itália para ataques ao Irão e que caberia ao Parlamento decidir se tais pedidos fossem efetuados.
Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão no final de fevereiro.
O regime de Teerão retaliou contra Israel e alvos norte-americanos no Médio Oriente.
A guerra já provocou a subida do preço da energia.
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