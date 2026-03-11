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Mulher acusada por tentativa de homicidio após tiroteio contra casa de Rihanna

11 mar, 2026 - 07:51 • Redação

Ivanna Ortiz enfrenta 14 acusações criminais, podendo ser condenada a prisão perpétua.

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A mulher acusada de disparar contra a casa de Beverly Hills da cantora Rihanna foi acusada de 14 crimes graves.

A arguida compareceu na terça-feira em tribunal, onde foram detalhadas queixas que incluem tentativa de homicídio, assalto com arma de fogo semiautomática e disparos contra residência habitada.

Segundo a CBS News, as autoridades ainda trabalham para determinar a motivação exata do crime. No entanto, a investigação já identificou publicações nas redes sociais que revelam uma "fixação" da acusada por Rihanna e outros nomes da indústria musical.

De acordo com o Procurador do Condado de Los Angeles, Nathan Hochman, os disparos efetuados atingiram a casa principal da artista, a sua autocaravana e ainda uma residência vizinha. Apesar da gravidade do ataque, não houve registo de feridos.

Ivanna Ortiz apresenta antecedentes criminais, com uma detenção em 2023 por violência doméstica e, mais recentemente, terá tentado interromper um concerto da cantora Billie Eilish, no estado da Flórida.

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