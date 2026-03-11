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Mojtaba Khamenei

Novo líder supremo do Irão está "são e salvo" apesar de ferido

11 mar, 2026 - 07:20 • Lusa

Mojtaba Khamenei terá ficado ferido no ataque que matou o pai. Não foi visto em público desde aí, mas diz estar bem.

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O novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, está “são e salvo” apesar dos ferimentos, afirmou esta quarta-feira o filho do Presidente iraniano, na plataforma de mensagens Telegram.

Mojtaba Khamenei, líder religioso do Irão, terá sido ferido durante o ataque que matou o pai, o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva israelo-norte-americana, a 28 de fevereiro.

Mas os detalhes sobre a gravidade dos ferimentos de Mojtaba Khamenei são desconhecidos, e o novo líder supremo não apareceu em público desde então. Segundo o "The New York Times", os ferimentos deverão ter sido nas pernas.

“Ouvi relatos de que o senhor Mojtaba Khamenei tinha sido ferido”, escreveu Yousef Pezeshkian, filho de Masoud Pezeshkian.

“Perguntei a alguns amigos que têm contactos com ele. Disseram-me que, graças a Deus, está são e salvo”, acrescentou Yousef, que também é conselheiro do Governo.

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