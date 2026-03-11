Português entre as vítimas mortais de incêndio em autocarro na Suíça

Um cidadão português está entre as vítimas do incêndio num autocarro que matou seis pessoas e fez cinco feridos na terça-feira perto de Friburgo, Suíça, adiantou esta quarta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) numa nota de condolências. "O MNE lamenta profundamente a morte de um cidadão português no trágico incêndio em Kerzers, na Suíça. Transmitimos sentidas condolências à família e expressamos solidariedade às autoridades e vítimas", pode ler-se na publicação divulgada por Paulo Rangel na rede social X (antigo Twitter). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As autoridades suíças adiantaram esta quarta-feira que o incêndio foi causado por um homem "marginal e perturbado" que se imolou, afastando motivações terroristas. "Uma testemunha relatou que um homem, cuja investigação mostrou ser de origem suíça entrou neste autocarro com sacos nas mãos. A certa altura, pulverizou-se com um produto inflamável e incendiou-o", disse o procurador do cantão, Raphael Bourquin, numa conferência de imprensa em Granges-Paccot, perto de Friburgo.

"Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Cyril Zingaro/EPA "Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Alessandro Della Valle/EPA "Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Laurent Merlet/EPA "Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Laurent Merlet/EPA "Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Kantonspolizei Freiburg Handout/EPA

O incêndio, que começou no final da tarde de terça-feira num autocarro regional de transporte em Kerzers, causou pelo menos seis mortos e cinco feridos, dois deles com gravidade, indicou a polícia cantonal. "No que diz respeito aos motivos, não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou Bourquin. A família do alegado autor, um homem de 60 anos residente em Berna, tinha "anunciado o seu desaparecimento" e "os elementos atuais da investigação descrevem-no como uma pessoa marginal e perturbada", acrescentou o procurador, referindo que "parece que esta pessoa estaria entre os falecidos".