Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 16 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Português entre as vítimas mortais de incêndio em autocarro na Suíça

11 mar, 2026 - 23:43 • Lusa

Seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas na terça-feira num incêndio num autocarro na Suíça causado por homem "marginal e perturbado" que se imolou, indica a imprensa local.

A+ / A-

Um cidadão português está entre as vítimas do incêndio num autocarro que matou seis pessoas e fez cinco feridos na terça-feira perto de Friburgo, Suíça, adiantou esta quarta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) numa nota de condolências.

"O MNE lamenta profundamente a morte de um cidadão português no trágico incêndio em Kerzers, na Suíça. Transmitimos sentidas condolências à família e expressamos solidariedade às autoridades e vítimas", pode ler-se na publicação divulgada por Paulo Rangel na rede social X (antigo Twitter).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As autoridades suíças adiantaram esta quarta-feira que o incêndio foi causado por um homem "marginal e perturbado" que se imolou, afastando motivações terroristas.

"Uma testemunha relatou que um homem, cuja investigação mostrou ser de origem suíça entrou neste autocarro com sacos nas mãos. A certa altura, pulverizou-se com um produto inflamável e incendiou-o", disse o procurador do cantão, Raphael Bourquin, numa conferência de imprensa em Granges-Paccot, perto de Friburgo.

"Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Cyril Zingaro/EPA
"Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Cyril Zingaro/EPA
"Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Alessandro Della Valle/EPA
"Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Alessandro Della Valle/EPA
"Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Laurent Merlet/EPA
"Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Laurent Merlet/EPA
"Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Laurent Merlet/EPA
"Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Laurent Merlet/EPA
"Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Kantonspolizei Freiburg Handout/EPA
"Não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou um procurador suíço. Foto: Kantonspolizei Freiburg Handout/EPA

O incêndio, que começou no final da tarde de terça-feira num autocarro regional de transporte em Kerzers, causou pelo menos seis mortos e cinco feridos, dois deles com gravidade, indicou a polícia cantonal.

"No que diz respeito aos motivos, não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou Bourquin.

A família do alegado autor, um homem de 60 anos residente em Berna, tinha "anunciado o seu desaparecimento" e "os elementos atuais da investigação descrevem-no como uma pessoa marginal e perturbada", acrescentou o procurador, referindo que "parece que esta pessoa estaria entre os falecidos".

Incêndio de autocarro na Suíça provoca pelo menos seis mortos

Incêndio de autocarro na Suíça provoca pelo menos seis mortos

As autoridades suspeitam seja um "ato voluntário",(...)

O MNE já tinha manifestado nas redes sociais o "profundo pesar pelo trágico acidente de autocarro" em Kerzers (Chiètres), na Suíça.

O acidente ocorreu num "autocarro postal", um serviço de transporte público icónico no país, que liga localidades rurais e montanhosas, assim chamado por ter sido criado para distribuir o correio.

Os "autocarros postais" suíços são tradicionais no país, reconhecidos pela cor amarela, pontualidade e buzina de três tons (usada para avisar nas curvas fechadas).

Em reação, o Presidente da República, António José Seguro, lamentou a morte do português e expressou "uma palavra de solidariedade e sentidas condolências à família do cidadão português vítima do trágico incêndio num autocarro em Kerzers, na Suíça".

[Notícia atualizada às 01h15 para acrescentar declarações do Presidente da República sobre o incêndio na Suíça]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 16 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da pr(...)

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"