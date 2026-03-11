- Noticiário das 0h
- 16 mar, 2026
-
Português entre as vítimas mortais de incêndio em autocarro na Suíça
11 mar, 2026 - 23:43 • Lusa
Seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas na terça-feira num incêndio num autocarro na Suíça causado por homem "marginal e perturbado" que se imolou, indica a imprensa local.
Um cidadão português está entre as vítimas do incêndio num autocarro que matou seis pessoas e fez cinco feridos na terça-feira perto de Friburgo, Suíça, adiantou esta quarta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) numa nota de condolências.
"O MNE lamenta profundamente a morte de um cidadão português no trágico incêndio em Kerzers, na Suíça. Transmitimos sentidas condolências à família e expressamos solidariedade às autoridades e vítimas", pode ler-se na publicação divulgada por Paulo Rangel na rede social X (antigo Twitter).
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
As autoridades suíças adiantaram esta quarta-feira que o incêndio foi causado por um homem "marginal e perturbado" que se imolou, afastando motivações terroristas.
"Uma testemunha relatou que um homem, cuja investigação mostrou ser de origem suíça entrou neste autocarro com sacos nas mãos. A certa altura, pulverizou-se com um produto inflamável e incendiou-o", disse o procurador do cantão, Raphael Bourquin, numa conferência de imprensa em Granges-Paccot, perto de Friburgo.
O incêndio, que começou no final da tarde de terça-feira num autocarro regional de transporte em Kerzers, causou pelo menos seis mortos e cinco feridos, dois deles com gravidade, indicou a polícia cantonal.
"No que diz respeito aos motivos, não há absolutamente nenhum elemento que sugira que possa ser um ato terrorista", indicou Bourquin.
A família do alegado autor, um homem de 60 anos residente em Berna, tinha "anunciado o seu desaparecimento" e "os elementos atuais da investigação descrevem-no como uma pessoa marginal e perturbada", acrescentou o procurador, referindo que "parece que esta pessoa estaria entre os falecidos".
Incêndio de autocarro na Suíça provoca pelo menos seis mortos
As autoridades suspeitam seja um "ato voluntário",(...)
O MNE já tinha manifestado nas redes sociais o "profundo pesar pelo trágico acidente de autocarro" em Kerzers (Chiètres), na Suíça.
O acidente ocorreu num "autocarro postal", um serviço de transporte público icónico no país, que liga localidades rurais e montanhosas, assim chamado por ter sido criado para distribuir o correio.
Os "autocarros postais" suíços são tradicionais no país, reconhecidos pela cor amarela, pontualidade e buzina de três tons (usada para avisar nas curvas fechadas).
Em reação, o Presidente da República, António José Seguro, lamentou a morte do português e expressou "uma palavra de solidariedade e sentidas condolências à família do cidadão português vítima do trágico incêndio num autocarro em Kerzers, na Suíça".
[Notícia atualizada às 01h15 para acrescentar declarações do Presidente da República sobre o incêndio na Suíça]
- Noticiário das 0h
- 16 mar, 2026
-