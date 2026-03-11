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Turismo perde 517 milhões por dia com conflito no Médio Oriente
11 mar, 2026 - 13:08 • Lusa
Região representa 5% das chegadas internacionais em todo o mundo e 14% do tráfego internacional de trânsito.
O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) estimou um impacto grave no setor de viagens e turismo do conflito no Médio Oriente, com perdas de 600 milhões de dólares (cerca de 517 milhões de euros) por dia.
Conforme destacado esta quarta-feira pela entidade, o Médio Oriente desempenha um papel "vital" nas viagens globais, já que a região representa 5% das chegadas internacionais em todo o mundo e 14% do tráfego internacional de trânsito.
Por isso, alertou que qualquer interrupção afeta a procura em todo o mundo, o que tem impacto nos aeroportos e voos, hotéis, empresas de aluguer de automóveis e companhias de cruzeiros.
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