Aeroporto de Berlim suspende temporariamente operações após avistamento de objeto voador

O aeroporto da cidade alemã de Berlim voltou a suspender brevemente as descolagens e aterragens, pela segunda vez na noite de quarta-feira, após o avistamento de um “objeto voador não identificado” nas proximidades da infraestrutura.

De acordo com um porta-voz do aeroporto, citado pela agência AFP, a interrupção ocorreu “por precaução de segurança” depois de um objeto voador não identificado ter sido visto perto de um hangar de helicópteros utilizado pelo exército alemão.

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As operações ficaram suspensas durante cerca de 30 minutos, enquanto as autoridades avaliavam a situação.

A polícia foi chamada ao local para investigar o incidente, mas o objeto não voltou a ser avistado.

Este episódio surge numa altura em que se têm registado vários avistamentos de drones em locais sensíveis na Alemanha e noutros países europeus, incluindo aeroportos, bases militares e centrais elétricas.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, acusou recentemente a Rússia de estar por trás de muitos desses incidentes.

Em outubro, por exemplo, drones avistados sobre a cidade de Munique, no sul da Alemanha, levaram ao encerramento do aeroporto em duas ocasiões, provocando o cancelamento ou desvio de vários voos e deixando milhares de passageiros retidos.