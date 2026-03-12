Ataque a três navios de carga no Golfo Pérsico provoca pelo menos um morto

Um ataque esta madrugada de quinta-feira a três navios de carga no Golfo Pérsico provocou pelo menos um morto.

Também nos Emirados Árabes Unidos, um porta-contentores foi atingido por um "projétil desconhecido", por volta das 06h00, hora portuguesa.

O ataque provocou um pequeno incêndio a bordo mas não há indicação de vítimas.

No Dubai, foram ouvidas várias explosões esta manhã de quinta-feira. Consequência de um novo ataque iraniano.

Há relatos de fumo junto ao centro financeiro da cidade. As autoridades dizem que os sistemas de defesa responderam a um possível ataque com drones. Não há indicação de vítimas.

Especialistas classificam a contração na produção de petróleo no Médio Oriente, por causa da guerra, como a maior disrupção de sempre.

São menos 10 milhões de barris por dia. É a consequência do bloqueio do Estreito de Ormuz que está a impedir a exportação de crude em vários países.

Situação que está a obrigar os produtores da região do Golfo a suspender a produção.