Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque

"O incidente ocorreu em espaço aéreo aliado durante a operação Fúria Épica, estando em curso esforços de busca e salvamento ", indicam as autoridades norte-americanas.

A informação foi avançada pelo Comando Central dos Estados Unidos . Até ao momento, não há informação sobre a existência de vítimas.

Um avião de reabastecimento aéreo Boeing KC-135 das Força Aérea dos Estados Unidos despenhou-se esta quinta-feira no Iraque.

Duas aeronaves estiveram envolvidas no incidente: "uma delas despenhou-se no oeste do Iraque, enquanto a segunda conseguiu aterrar em segurança", indica o Comando Central dos EUA.



Segundo a mesma fonte, "o incidente não foi provocado por fogo inimigo nem por fogo amigo".

Resistência Islâmica reivindica "ataque"

A Resistência Islâmica no Iraque, um grupo que reúne várias facções armadas apoiadas pelo Irão, reivindicou a responsabilidade pela queda de um avião militar dos Estados Unidos.

O grupo afirmou, em comunicado, ter abatido a aeronave Boeing KC-135 Stratotanker “em defesa da soberania e do espaço aéreo do nosso país”.

Segundo o movimento, a ação foi realizada no contexto do confronto crescente entre forças norte-americanas e grupos armados aliados de Teerão na região.

Desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram ataques contra o Irão, a 28 de fevereiro, sete militares norte-americanos morreram e cerca de 140 ficaram feridos, indica a agência Reuters.

Também esta quinta-feira, seis soldados franceses ficaram feridos num ataque com drone contra uma base conjunta das forças Peshmerga e francesas na área de Makhmour, no Iraque.

Os militares foram imediatamente transportados para o centro médico mais próximo, informou o Exército, em comunicado, sem adiantar mais pormenores.