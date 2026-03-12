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Guerra no Médio Oriente
Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque
12 mar, 2026 - 22:00 • Ricardo Vieira
Decorrem buscas pela tripulação. Uma segunda aeronave envolvida no incidente conseguiu aterrar em segurança.
Um avião de reabastecimento aéreo Boeing KC-135 das Força Aérea dos Estados Unidos despenhou-se esta quinta-feira no Iraque.
A informação foi avançada pelo Comando Central dos Estados Unidos. Até ao momento, não há informação sobre a existência de vítimas.
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"O incidente ocorreu em espaço aéreo aliado durante a operação Fúria Épica, estando em curso esforços de busca e salvamento", indicam as autoridades norte-americanas.
Duas aeronaves estiveram envolvidas no incidente: "uma delas despenhou-se no oeste do Iraque, enquanto a segunda conseguiu aterrar em segurança", indica o Comando Central dos EUA.
Segundo a mesma fonte, "o incidente não foi provocado por fogo inimigo nem por fogo amigo".
Resistência Islâmica reivindica "ataque"
A Resistência Islâmica no Iraque, um grupo que reúne várias facções armadas apoiadas pelo Irão, reivindicou a responsabilidade pela queda de um avião militar dos Estados Unidos.
O grupo afirmou, em comunicado, ter abatido a aeronave Boeing KC-135 Stratotanker “em defesa da soberania e do espaço aéreo do nosso país”.
Segundo o movimento, a ação foi realizada no contexto do confronto crescente entre forças norte-americanas e grupos armados aliados de Teerão na região.
Desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram ataques contra o Irão, a 28 de fevereiro, sete militares norte-americanos morreram e cerca de 140 ficaram feridos, indica a agência Reuters.
Também esta quinta-feira, seis soldados franceses ficaram feridos num ataque com drone contra uma base conjunta das forças Peshmerga e francesas na área de Makhmour, no Iraque.
Os militares foram imediatamente transportados para o centro médico mais próximo, informou o Exército, em comunicado, sem adiantar mais pormenores.
Irão
Líder Supremo do Irão promete vingança e Estreito de Ormuz continuará fechado
É a primeira declaração pública do aiatolá Mojtaba(...)
Na frente política, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, lançou esta quinta-feira uma ameaça de matar o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei. Horas depois, as forças de Israel lançaram novos ataques contra Teerão.
Questionado sobre possíveis ações de Israel contra o novo aiatolá iraniano, Mojtaba Khamenei, e contra o líder do Hezbollah, Naim Qassem, Netanyahu respondeu: “Não passaria seguros de vida a nenhum dos líderes da organização terrorista… Não tenciono dar aqui uma mensagem exata sobre aquilo que estamos a planear ou o que vamos fazer.”
Na sua primeira mensagem, divulgada esta quinta-feira, o aiatolá Mojtaba Khamenei avisou que o Estreito de Ormuz vai continuar fechado à navegação e disse que ia vingar as mortes de iranianos na Operação "Fúria Épica", lançada pelos Estados Unidos e por Israel.
As declarações de Khamenei foram lidas por uma jornalista e não foram divulgadas imagens do novo líder supremo do Irão – que ficou feridos num bombardeamento.
[notícia atualizada às 01h14, de 13/03/2026]
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