Drones ucranianos atingem infraestrutura petrolífera na região russa de Krasnodar

Drones ucranianos atingiram uma estação de bombeamento de petróleo na região russa de Krasnodar, no sul da Rússia, segundo um responsável do serviço de segurança ucraniano (SBU), citado pela Reuters.

De acordo com a agência, o alvo foi o centro petrolífero de Tikhoretsk, considerado um dos principais pontos de distribuição de petróleo no sul da Rússia e uma rota importante de abastecimento para o porto de Novorossiysk, no Mar Negro.

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Segundo a mesma fonte, o ataque provocou um incêndio de grandes dimensões após o impacto dos drones.

A infraestrutura é operada pela Transneft, empresa estatal que detém o monopólio dos oleodutos na Rússia. O complexo possui instalações de armazenamento e mistura de petróleo, bem como um terminal ferroviário, sendo utilizado tanto para exportações como para abastecimento interno, incluindo uma refinaria da Rosneft em Tuapse.

Rússia diz ter abatido 80 drones

As autoridades russas afirmaram que ninguém ficou ferido no ataque.

Segundo o Ministério da Defesa russo, os 80 drones ucranianos foram intercetados e destruídos durante a noite sobre várias regiões do país.

O ataque insere-se na estratégia de Kiev de atingir infraestruturas energéticas e logísticas russas, consideradas essenciais para financiar o esforço de guerra de Moscovo.

Ataques a indústria militar russa

Segundo Andriy Kovalenko, responsável do Centro Estatal para Combate à Desinformação da Ucrânia, citado pela Reuters, as forças ucranianas têm intensificado ataques a instalações industriais ligadas à produção militar.

De acordo com Kovalenko, apenas no último mês foram atingidas várias fábricas químicas na Rússia que produzem explosivos, incluindo a Metafrax Chemicals, alvo de dois ataques.

Outras empresas afetadas incluem Dorogobuzh, UralKhim, Akron e KuibyshevAzot.

“A Ucrânia está gradualmente a destruir o complexo militar-industrial da Rússia e os seus ciclos de produção”, afirmou Kovalenko numa mensagem publicada na rede Telegram.

Na terça-feira, drones ucranianos terão também atingido a fábrica Kremniy El, na região russa de Bryansk, que produz componentes utilizados em mísseis.

A Rússia, por sua vez, tem realizado ataques frequentes contra infraestruturas energéticas na Ucrânia desde o início da invasão em larga escala do país, em fevereiro de 2022.