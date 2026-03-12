Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 17 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Drones ucranianos atingem infraestrutura petrolífera na região russa de Krasnodar

12 mar, 2026 - 12:50 • Olímpia Mairos , com Reuters

Ataque terá provocado um incêndio numa importante estação de bombeamento ligada ao porto de Novorossiysk, no Mar Negro.

A+ / A-

Drones ucranianos atingiram uma estação de bombeamento de petróleo na região russa de Krasnodar, no sul da Rússia, segundo um responsável do serviço de segurança ucraniano (SBU), citado pela Reuters.

De acordo com a agência, o alvo foi o centro petrolífero de Tikhoretsk, considerado um dos principais pontos de distribuição de petróleo no sul da Rússia e uma rota importante de abastecimento para o porto de Novorossiysk, no Mar Negro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a mesma fonte, o ataque provocou um incêndio de grandes dimensões após o impacto dos drones.

A infraestrutura é operada pela Transneft, empresa estatal que detém o monopólio dos oleodutos na Rússia. O complexo possui instalações de armazenamento e mistura de petróleo, bem como um terminal ferroviário, sendo utilizado tanto para exportações como para abastecimento interno, incluindo uma refinaria da Rosneft em Tuapse.

Rússia diz ter abatido 80 drones

As autoridades russas afirmaram que ninguém ficou ferido no ataque.

Segundo o Ministério da Defesa russo, os 80 drones ucranianos foram intercetados e destruídos durante a noite sobre várias regiões do país.

O ataque insere-se na estratégia de Kiev de atingir infraestruturas energéticas e logísticas russas, consideradas essenciais para financiar o esforço de guerra de Moscovo.

Ataques a indústria militar russa

Segundo Andriy Kovalenko, responsável do Centro Estatal para Combate à Desinformação da Ucrânia, citado pela Reuters, as forças ucranianas têm intensificado ataques a instalações industriais ligadas à produção militar.

De acordo com Kovalenko, apenas no último mês foram atingidas várias fábricas químicas na Rússia que produzem explosivos, incluindo a Metafrax Chemicals, alvo de dois ataques.

Outras empresas afetadas incluem Dorogobuzh, UralKhim, Akron e KuibyshevAzot.

A Ucrânia está gradualmente a destruir o complexo militar-industrial da Rússia e os seus ciclos de produção”, afirmou Kovalenko numa mensagem publicada na rede Telegram.

Na terça-feira, drones ucranianos terão também atingido a fábrica Kremniy El, na região russa de Bryansk, que produz componentes utilizados em mísseis.

A Rússia, por sua vez, tem realizado ataques frequentes contra infraestruturas energéticas na Ucrânia desde o início da invasão em larga escala do país, em fevereiro de 2022.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 17 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas