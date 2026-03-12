EUA terão atingido escola de raparigas no Irão ao usar dados desatualizados

O ataque contra uma escola de raparigas em Minab, no Irão, que provocou 175 mortos poderá ter sido resultado da utilização de coordenadas desatualizadas por parte dos Estados Unidos da América (EUA), disseram na quarta-feira à Reuters duas fontes familiarizadas com o assunto. Se se vier a confirmar a responsabilidade norte-americana, este ataque vai tornar-se num dos piores casos de vítimas civis em décadas de conflitos envolvendo os EUA. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta semana surgiu um vídeo que especialistas dizem aparentar mostrar um míssil Tomahawk dos EUA a atingir a zona. No entanto, ainda é pouco clara a forma como a tragédia ocorreu e o Pentágono recusou comentar, afirmando que a investigação continua em curso.

De acordo com cópias arquivadas do site oficial da escola, o estabelecimento situa-se junto de um complexo operado pela Guarda Revolucionária Islâmica, a força militar que responde diretamente ao líder supremo do Irão. Uma das fontes, que falou sob condição de anonimato, disse que os responsáveis pela preparação dos pacotes de alvos parecem ter utilizado informações de inteligência desatualizadas. A segunda fonte confirmou o mesmo. A possível utilização de dados de alvo desatualizados foi noticiada pela primeira vez pelo "New York Times" na quarta-feira. Em resposta a um pedido de comentário, o Pentágono afirmou que “o incidente está sob investigação”.