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Tensão no Irão

EUA terão atingido escola de raparigas no Irão ao usar dados desatualizados

12 mar, 2026 - 01:13 • Catarina Magalhães, com Reuters

Donald Trump disse, sem apresentar provas, que o Irão seria responsável, mas logo depois admitiu não saber o suficiente sobre o ataque à escola. O Pentágono indicou que uma investigação está em curso.

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Míssil dos EUA atingiu base no Irão perto de escola de raparigas onde morreram 175 pessoas
Míssil dos EUA atingiu base no Irão perto de escola de raparigas onde morreram 175 pessoas. Vídeo: João Pedro Quesado/Renascença

O ataque contra uma escola de raparigas em Minab, no Irão, que provocou 175 mortos poderá ter sido resultado da utilização de coordenadas desatualizadas por parte dos Estados Unidos da América (EUA), disseram na quarta-feira à Reuters duas fontes familiarizadas com o assunto.

Se se vier a confirmar a responsabilidade norte-americana, este ataque vai tornar-se num dos piores casos de vítimas civis em décadas de conflitos envolvendo os EUA.

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Esta semana surgiu um vídeo que especialistas dizem aparentar mostrar um míssil Tomahawk dos EUA a atingir a zona.

No entanto, ainda é pouco clara a forma como a tragédia ocorreu e o Pentágono recusou comentar, afirmando que a investigação continua em curso.

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De acordo com cópias arquivadas do site oficial da escola, o estabelecimento situa-se junto de um complexo operado pela Guarda Revolucionária Islâmica, a força militar que responde diretamente ao líder supremo do Irão.

Uma das fontes, que falou sob condição de anonimato, disse que os responsáveis pela preparação dos pacotes de alvos parecem ter utilizado informações de inteligência desatualizadas. A segunda fonte confirmou o mesmo.

A possível utilização de dados de alvo desatualizados foi noticiada pela primeira vez pelo "New York Times" na quarta-feira.

Em resposta a um pedido de comentário, o Pentágono afirmou que “o incidente está sob investigação”.

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Ainda não é claro como é que dados antigos acabaram por ser utilizados no ataque nem que outros fatores poderão ter contribuído para o erro.

Em reação à notícia da Reuters, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, sem apresentar provas, que o Irão seria responsável. Posteriormente, disse não saber o suficiente sobre o ataque, que uma investigação está em curso e que aceitará os resultados do inquérito.

A 3 de março, o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, e outros responsáveis norte-americanos já tinham sublinhado que os EUA não visariam deliberadamente civis.

Atacar deliberadamente uma escola, um hospital ou qualquer outra estrutura civil pode constituir um crime de guerra ao abrigo do direito internacional humanitário.

Imagens do funeral das raparigas foram transmitidas na televisão estatal iraniana na semana passada. Os seus pequenos caixões estavam cobertos com bandeiras iranianas e foram transportados de um camião através de uma grande multidão até ao local do enterro.

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  • Já agora
    12 mar, 2026 Expliquem 16:42
    Já agora, expliquem também o que faz uma escola no meio de quartéis militares, que obviamente são alvo privilegiado em caso de ataque? Não havia mais sitio para construir? Ou a intenção era fazer da Escola um Escudo Humano?

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