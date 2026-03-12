- Noticiário das 1h
- 18 jun, 2026
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Israel admite tomar controlo do território se Líbano não impedir ações do Hezbollah
12 mar, 2026 - 12:17 • João Malheiro com agências
Um aviso que surge depois do Hezbollah ter lançado uma forte ofensiva contra povoações no norte de Israel.
Se o governo libanês não impedir os ataques do Hezbollah. Israel toma o território para garantir que isso acontece. A ameaça de expansão de operações no Líbano é do ministro israelita da Defesa.
Um aviso que surge depois do Hezbollah ter lançado uma forte ofensiva contra povoações no norte de Israel.
O Ministério da Saúde do Líbano informou esta quinta-feira que um ataque de Israel contra a marginal de Beirute matou pelo menos sete pessoas, poucas horas depois de um outro ataque no centro da capital.
Este foi o terceiro ataque contra o centro da capital libanesa desde o início da guerra no Médio Oriente, após uma operação contra um apartamento, na quarta-feira, e um ataque contra um hotel à beira-mar, no domingo.
O exército israelita anunciou na quarta-feira à noite ter lançado uma série de ataques em grande escala contra o Hezbollah, nos subúrbios do sul de Beirute, e prometeu continuar a agir "com uma força considerável" contra o movimento.~
O Líbano foi arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, quando o Hezbollah, pró-Irão, lançou um ataque a Israel, que desde então tem bombardeado intensamente o país.
Em dez dias, a guerra entre Israel e o Hezbollah fez mais de 634 mortos -- entre os quais 91 mulheres e 47 crianças - e 1.586 feridos no Líbano, e o número total de deslocados atingiu 816 mil, 126 mil dos quais estão alojados em centros de acolhimento.
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