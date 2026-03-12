Má ligação entre o sistema digestivo e o cérebro prejudica a memória

O declínio da memória pode começar no sistema digestivo, já que a inflamação gastrointestinal e as alterações que esta acarreta são um fator direto no défice cognitivo, avançou a revista norte-americana "Nature" num estudo publicado na quarta-feira. Segundo uma experiência com ratos, uma equipa internacional de investigadores de centros norte-americanos e europeus acredita que agora pode-se explicar porque é que algumas pessoas da mesma idade apresentam um maior declínio da memória do que outras. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A descoberta identifica uma via de três etapas para a perda de memória. A primeira alteração inicia-se com o envelhecimento gastrointestinal e as subsequentes alterações microbianas e metabólicas.

As células mieloides no intestino detetam estas alterações, e a sua resposta inflamatória prejudica a ligação entre o intestino e o cérebro através do nervo vago.

A boa notícia é que os investigadores descobriram em ratos que a restauração da atividade do nervo vago pode também restaurar a função da memória de um animal mais velho para o nível de um animal mais jovem, abrindo possibilidades promissoras para o desenvolvimento de tratamentos.

A estimulação do nervo vago em humanos já está aprovada em muitos países para tratar os sintomas de doenças como a epilepsia. "A nossa esperança é que, em última análise, estas descobertas possam ser traduzidas para a prática clínica para combater o declínio cognitivo relacionado com a idade nas pessoas", destacou um dos autores, Christoph Thaiss, do Arc Research Institute, na Califórnia. Para testar a teoria de que a microbiota intestinal influencia o envelhecimento cerebral, os investigadores colocaram ratinhos jovens, de dois meses, com ratinhos idosos, de 18 meses. Ao viverem (e defecarem) juntos, os ratinhos jovens foram expostos à microbiota intestinal dos ratinhos idosos, e vice-versa. Após um mês juntos, os investigadores examinaram a composição dos microbiomas dos animais jovens e idosos e descobriram que a partilha do espaço fez com que os microbiomas dos ratinhos mais jovens se tornassem mais semelhantes aos dos animais mais velhos.