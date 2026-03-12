Metade dos europeus não utiliza transportes públicos. Portugueses superam a média

Mais de metade (51%) dos cidadãos da União Europeia (UE) não utilizaram os transportes públicos em 2024, um número que aumenta para 68% entre os portugueses, indicou na quarta-feira o Eurostat, o gabinete de estatísticas da UE.

Segundo o Eurostat, os países da UE com menor utilização dos transportes públicos em 2024 foram o Chipre, onde 85% da população não os utilizou, seguido da Itália e Portugal (ambos com 68%), França (65%), Eslovénia (62%) e Grécia (61%).

No outro extremo, encontravam-se o Luxemburgo, onde apenas 15,7% da população não utilizava transportes públicos em 2024, seguido da Estónia e da Suécia, ambos com 27%.

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O Eurostat divulgou ainda que mais de um terço (35,4%) dos compradores "online" na UE referiram ter encontrado problemas ao fazer compras através de um "site" ou aplicação, com Portugal a ter o registo mais baixo de queixas.