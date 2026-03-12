- Noticiário das 3h
- 18 jun, 2026
-
Médio Oriente
Militar francês morre em ataque no Iraque, avião norte-americano despenha-se
12 mar, 2026 - 21:28 • Ricardo Vieira, com Reuters
Drone atingiu uma base conjunta das forças Peshmerga e francesas na área de Makhmour. Presidente Macron fala num ataque "inaceitável".
Um soldado francês morreu e vários ficaram feridos um ataque com drone contra uma base conjunta das forças Peshmerga e francesas na área de Makhmour, no Iraque. No mesmo dia, um avião militar norte-americano despenhou-se.
A atualização do número de vítimas foi avançada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, numa publicação na rede social X.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"O ajudante-chefe Arnaud Frion, do 7.º Batalhão de Caçadores Alpinos de Varces, morreu ao serviço de França durante um ataque na região de Erbil, no Iraque", escreveu Macron, enderençado condolências à família.
As primeira informações apontavam para seis feridos. Nesta mensagem, o Presidente de França afirma que "vários dos nossos militares ficaram feridos", não avançando um número concreto.
Macron considera que este ataque contra as forças francesas, "destacadas desde 2015 na luta contra o Estado Islâmico, é inaceitável".
"A presença francesa no Iraque insere-se estritamente no âmbito do combate ao terrorismo. A guerra no Irão não pode justificar ataques desta natureza", sublinha.
Também esta quinta-feira, um avião de reabastecimento aéreo Boeing KC-135 das Força Aérea dos Estados Unidos caiu no Iraque.
Irão
Líder Supremo do Irão promete vingança e Estreito de Ormuz continuará fechado
É a primeira declaração pública do aiatolá Mojtaba(...)
A informação foi avançada pelo Comando Central dos Estados Unidos. Até ao momento, não há informação sobre a existência de vítimas.
"O incidente ocorreu em espaço aéreo aliado durante a operação Fúria Épica, estando em curso esforços de busca e salvamento", indicam as autoridades norte-americanas.
A Resistência Islâmica no Iraque, um grupo que reúne várias facções armadas apoiadas pelo Irão, reivindicou a responsabilidade pela queda de um avião militar dos Estados Unidos.
O grupo afirmou, em comunicado, ter abatido a aeronave Boeing KC-135 Stratotanker “em defesa da soberania e do espaço aéreo do nosso país”.
Segundo o movimento, a ação foi realizada no contexto do confronto crescente entre forças norte-americanas e grupos armados aliados de Teerão na região.
[notícia atualizada às 01h13]
- Noticiário das 3h
- 18 jun, 2026
-