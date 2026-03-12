"Murros e gritos": Chef demite-se de um dos melhores restaurantes do mundo após denúncias

O chefe dinamarquês cofundador do restaurante Noma, várias vezes eleito um dos melhores do mundo, demitiu-se depois de surgirem múltiplas alegações que terá agredido fisicamente os colegas. O jornal norte-americano "The New York Times" publicou esta terça-feira uma reportagem sobre as acusações de abuso físico e psicológico de René Redzepi, incluindo revelações de que o chef desferia "socos na cara de funcionários, golpes com utensílios de cozinha e empurrões contra paredes". Redzepi também anunciou na quarta-feira a sua demissão do conselho de uma organização sem fins lucrativos de culinária. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Murros, pancadas e gritos". Depois de entrevistarem 35 antigos funcionários, as denúncias sobre o restaurante inaugurado em 2003 descrevem um "padrão de punição física, trauma duradouro e várias camadas de abuso psicológico".

As três estrelas Michelin, menu mínimo de 300 e poucos euros e a liderança consecutiva como "o restaurante mais influente da década" contrastam agora com os relatos de "intimidação, humilhação relacionada com o corpo e ridicularização pública" vivida naquele espaço. Caso os colegas contestassem estes comportamentos, o chefe ameaçava colocar os empregados numa "lista negra" da indústria da restauração e hotelaria. Em último caso, Redzepi alegadamente intimidava-os ao afirmar que provocaria o despedimento dos familiares noutras empresas, deportando-os depois da Dinamarca. Em reação à reportagem, René Redzepi disse reconhecer o seu "comportamento" e que as suas "ações foram prejudiciais para as pessoas que trabalharam" consigo, escreveu numa publicação na rede social Instagram.