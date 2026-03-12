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Guerra no Médio Oriente
"Não passaria seguros de vida". Netanyahu ameaça novo aiatolá do Irão
12 mar, 2026 - 21:57 • Ricardo Vieira, com Reuters
Primeiro-ministro de Israel afirma que tanto o Irão como o Hezbollah já não representam as mesmas ameaças que no passado.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, lançou esta quinta-feira uma ameaça de matar o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei. Horas depois, as forças de Israel lançaram novos ataques contra Teerão.
Na primeira conferência de imprensa desde o início da guerra, Netanyahu defendeu a ofensiva militar conjunta de Israel com os Estados Unidos contra o regime de Teerão.
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Netanyahu afirmou que o Irão “já não é o mesmo” após quase duas semanas de bombardeamentos das forças norte-americanas e israelitas.
O líder israelita acrescentou que Teerão sofreu golpes significativos na sua elite militar, a Guarda Revolucionária, bem como na força paramilitar Basij.
Não passaria seguros de vida a nenhum dos líderes da organização terrorista
De pé, entre duas bandeiras de Israel e respondendo a perguntas por videoconferência, Netanyahu prometeu continuar a atacar o movimento libanês Hezbollah, apoiado por Teerão.
Irão
Líder Supremo do Irão promete vingança e Estreito de Ormuz continuará fechado
É a primeira declaração pública do aiatolá Mojtaba(...)
Após a morte do líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamanei, o Hezbollah disparou drones mísseis contra território israelita.
Questionado sobre possíveis ações de Israel contra o novo aiatolá iraniano, Mojtaba Khamenei, e contra o líder do Hezbollah, Naim Qassem, Netanyahu respondeu: “Não passaria seguros de vida a nenhum dos líderes da organização terrorista… Não tenciono dar aqui uma mensagem exata sobre aquilo que estamos a planear ou o que vamos fazer.”
O líder israelita afirmou ainda que tanto o Irão como o Hezbollah já não representam as mesmas ameaças que no passado.
Netanyahu acrescentou que fala diariamente com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sublinhando que as conversas entre ambos são francas e abertas.
Na sua primeira mensagem, divulgada esta quinta-feira, o aiatolá Mojtaba Khamenei avisou que o Estreito de Ormuz vai continuar fechado à navegação e disse que ia vingar as mortes de iranianos na Operação "Fúria Épica", lançada pelos Estados Unidos e por Israel.
As declarações de Khamenei foram lidas por uma jornalista e não foram divulgadas imagens do novo líder supremo do Irão – que ficou feridos num bombardeamento.
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