"Não passaria seguros de vida". Netanyahu ameaça novo aiatolá do Irão

De pé, entre duas bandeiras de Israel e respondendo a perguntas por videoconferência, Netanyahu prometeu continuar a atacar o movimento libanês Hezbollah, apoiado por Teerão.

O líder israelita acrescentou que Teerão sofreu golpes significativos na sua elite militar, a Guarda Revolucionária, bem como na força paramilitar Basij.

Netanyahu afirmou que o Irão “já não é o mesmo” após quase duas semanas de bombardeamentos das forças norte-americanas e israelitas.

Na primeira conferência de imprensa desde o início da guerra, Netanyahu defendeu a ofensiva militar conjunta de Israel com os Estados Unidos contra o regime de Teerão.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu , lançou esta quinta-feira uma ameaça de matar o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei. Horas depois, as forças de Israel lançaram novos ataques contra Teerão.

Após a morte do líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamanei, o Hezbollah disparou drones mísseis contra território israelita.

Questionado sobre possíveis ações de Israel contra o novo aiatolá iraniano, Mojtaba Khamenei, e contra o líder do Hezbollah, Naim Qassem, Netanyahu respondeu: “Não passaria seguros de vida a nenhum dos líderes da organização terrorista… Não tenciono dar aqui uma mensagem exata sobre aquilo que estamos a planear ou o que vamos fazer.”

O líder israelita afirmou ainda que tanto o Irão como o Hezbollah já não representam as mesmas ameaças que no passado.

Netanyahu acrescentou que fala diariamente com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sublinhando que as conversas entre ambos são francas e abertas.

Na sua primeira mensagem, divulgada esta quinta-feira, o aiatolá Mojtaba Khamenei avisou que o Estreito de Ormuz vai continuar fechado à navegação e disse que ia vingar as mortes de iranianos na Operação "Fúria Épica", lançada pelos Estados Unidos e por Israel.

As declarações de Khamenei foram lidas por uma jornalista e não foram divulgadas imagens do novo líder supremo do Irão – que ficou feridos num bombardeamento.