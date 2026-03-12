Portuguesa no Dubai. "Não queremos chegar ao ponto em que já não temos tempo para sair"

Alexandra Nunes vive há 13 anos no Dubai. Trabalha como especialista em marketing de eventos, depois de uma passagem pelo jornalismo em Portugal.

Esta quinta-feira, o centro financeiro da cidade e uma zona residencial foram alvo de um ataque iraniano, mas sem registo de vítimas.

Apesar de admitir que a situação permanece muito tensa, Alexandra Nunes reconhece na Renascença que “a intensidade dos ataques tem vindo a diminuir e o Governo continua a ser bem-sucedido a intercetar todos os mísseis e drones… ou quase a totalidade deles”.

É por essa razão que, até esta altura, ainda não regressou a Portugal, apesar de ter duas filhas ainda pequenas.

No entanto, diz que não quer chegar ao ponto em que já não tem tempo de reação: “Se a situação escalar, tomaremos as medidas necessárias para voltar.”