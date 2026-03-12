Militar francês morre em ataque no Iraque, avião norte-americano despenha-se

Um soldado francês morreu e vários ficaram feridos um ataque com drone contra uma base conjunta das forças Peshmerga e francesas na área de Makhmour, no Iraque. No mesmo dia, um avião militar norte-americano despenhou-se. A atualização do número de vítimas foi avançada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, numa publicação na rede social X. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"O ajudante-chefe Arnaud Frion, do 7.º Batalhão de Caçadores Alpinos de Varces, morreu ao serviço de França durante um ataque na região de Erbil, no Iraque", escreveu Macron, enderençado condolências à família.

As primeira informações apontavam para seis feridos. Nesta mensagem, o Presidente de França afirma que "vários dos nossos militares ficaram feridos", não avançando um número concreto. Macron considera que este ataque contra as forças francesas, "destacadas desde 2015 na luta contra o Estado Islâmico, é inaceitável". "A presença francesa no Iraque insere-se estritamente no âmbito do combate ao terrorismo. A guerra no Irão não pode justificar ataques desta natureza", sublinha. Também esta quinta-feira, um avião de reabastecimento aéreo Boeing KC-135 das Força Aérea dos Estados Unidos caiu no Iraque.