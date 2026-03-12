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Michigan

Tiroteio em sinagoga nos Estados Unidos

12 mar, 2026 - 17:55 • Ricardo Vieira, com Reuters

A Polícia local informou que está a responder a um incidente com um atirador ativo na Sinagoga Temple Israel, no estado do Michigan.

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Uma sinagoga no estado norte-americano do Michigan foi atacada esta quinta-feira, por um homem armado.

O atirador foi abatido pelas forças de segurança, avança fonte oficial citada pela agência Reuters.

A Polícia local tinha informado, anteriormente, que estava a responder a um incidente com um atirador ativo na Sinagoga Temple Israel, em West Bloomfield.

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O diretor do FBI, Kash Patel, escreveu na rede social X: “Elementos do FBI estão no local com parceiros no Michigan e a responder à aparente situação de embate com veículo e de atirador ativo na Sinagoga Temple Israel, em West Bloomfield Township, Michigan.”

Imagens aéreas de televisão captadas no local mostram colunas de fumo a elevar-se do telhado da sinagoga, com vários veículos da polícia nas imediações.

A Federação Judaica de Detroit publicou uma mensagem na sua página de Facebook indicando que as suas agências afiliadas estavam “atualmente em confinamento preventivo”, em resposta ao incidente na Temple Israel.

O suspeito lançou a sua viatura contra a sinagoga e envolveu-se numa troca de fogo com a segurança do templo judaico.

O atacante foi morto e um segurança ficou ferido. Os alunos e os funcionários de uma escola pré-primária que funciona nas instalações escaparam ilesos.

[notícia atualizada às 21h37]

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