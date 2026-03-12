Três irmãos detidos na Noruega por suspeita de "atentado terrorista" na embaixada dos EUA

“Acreditamos que detonaram uma bomba poderosa na embaixada dos Estados Unidos com a intenção de provocar mortes ou causar danos significativos”, afirmou Hatlo, acrescentando que nenhum dos suspeitos tinha ainda sido interrogado.

“São suspeitos de um atentado terrorista com bomba”, disse o procurador da polícia Christian Hatlo aos jornalistas.

Os três suspeitos, todos na casa dos 20 anos, são cidadãos noruegueses com origem familiar no Iraque , informou a polícia.

A forte explosão, ocorrida de madrugada e provocada por um engenho explosivo improvisado (IED), danificou a entrada da secção consular da embaixada, mas não causou feridos, segundo as autoridades norueguesas.

A polícia norueguesa disse na quarta-feira que deteve três irmãos suspeitos de terem levado a cabo o atentado com bomba no passado domingo na embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Oslo, num ataque que os investigadores classificaram como um "ato de terrorismo".

Segundo Hatlo, acredita-se que um dos homens tenha colocado a bomba, enquanto os outros dois terão participado no plano.

Os irmãos, cujos nomes não foram divulgados, não tinham sido anteriormente alvo de investigações policiais, acrescentou.

Um advogado que representa um dos três homens disse que apenas se reuniu brevemente com o seu cliente e que ainda é demasiado cedo para dizer qual será a posição do suspeito perante as acusações.

Os advogados que representam os outros dois não responderam, de imediato, aos pedidos de comentário quando contactados pela Reuters.

“Embora a investigação ainda esteja numa fase inicial, é importante que a polícia tenha alcançado aquilo que caracteriza como um avanço no caso”, afirmou a ministra da Justiça e Segurança Pública da Noruega, Astri Aas-Hansen, num comunicado.

Imagens de um dos suspeitos divulgadas pela polícia na segunda-feira mostravam uma pessoa com capuz, cujo rosto não era visível, vestida com roupa escura e a transportar um saco ou mochila.

Os investigadores disseram na segunda-feira que uma das hipóteses é que o incidente tenha sido “um ato de terrorismo” ligado à guerra no Médio Oriente, mas que outras possíveis motivações também estão a ser investigadas.

A polícia está agora a investigar se o atentado foi realizado em nome de um Estado estrangeiro, disse Hatlo, reiterando que também estão a ser analisados outros possíveis motivos.

A Europa encontra-se em alerta para possíveis ataques, enquanto os Estados Unidos e Israel realizam ataques aéreos contra o Irão e o Irão ataca Israel e alvos norte-americanos no Médio Oriente.

Na segunda-feira, uma sinagoga na cidade belga de Liège foi danificada por uma explosão que as autoridades classificaram como um ataque antissemita. Não é claro quem esteve por detrás do incidente.