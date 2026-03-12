Turquia não vai permitir que haja guerra civil no Irão

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Hakan Fidan, disse esta quinta-feira que o país não permitirá que ninguém faça planos para incitar uma guerra civil no Irão.

"Somos contra planos que visam desencadear uma guerra civil no Irão e provocar conflitos ao longo de linhas de fratura étnica e religiosa", disse Fidan, durante uma conferÊncia de imprensa com seu homólogo alemão.

"Estamos alertas. Ninguém deve perseguir tal fantasia. Não permitiríamos isso", garantiu.

O governante turco aponta, ainda, para o risco da guerra com o Irão se alargar e espalhar pelo resto do Médio Oriente e avisa que não haverá hipótese para uma mudança de regime em Teerão.

"Não deve haver qualquer questão sobre a integridade territorial do Irão", reiterou.