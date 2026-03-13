Alerta vermelho em base da NATO na Turquia

Alerta vermelho numa base aérea da NATO, na Turquia, onde estão estacionadas tropas norte-americanas. Esta sexta-feira de manhã, sirenes dão o alarme, indicando um ataque aéreo contra as instalações, avança a agência de notícias estatal turca.

Um incidente que ocorre quatro dias depois das defesas aéreas da Aliança Atlântica terem abatido um míssil balístico no espaço aéreo turco, disparado pelo Irão. O segundo ataque em cinco dias.

Sirenes que voltam também a soar no norte de Israel. Os meios de comunicação locais indicam que o alerta prende-se com o lançamento de um míssil, disparado a partir do Irão.

Já esta madrugada, um outro ataque iraniano fez soar as sirenes em Eilat, no sul do país. Neste caso, o míssil balístico foi interceptado pela defesa antiaérea israelita.

E os países do Golfo continuam a ser alvo de ataques do Irão. Esta madrugada, duas pessoas morreram em Omã, num ataque de drones na província de Sohar.

As duas vítimas eram cidadãos estrangeiros, informou a agência de noticias de Omã.