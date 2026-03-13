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Alerta vermelho em base da NATO na Turquia
13 mar, 2026 - 07:48 • João Cunha
Um incidente que ocorre quatro dias depois das defesas aéreas da Aliança Atlântica terem abatido um míssil balístico no espaço aéreo turco, disparado pelo Irão.
Alerta vermelho numa base aérea da NATO, na Turquia, onde estão estacionadas tropas norte-americanas. Esta sexta-feira de manhã, sirenes dão o alarme, indicando um ataque aéreo contra as instalações, avança a agência de notícias estatal turca.
Um incidente que ocorre quatro dias depois das defesas aéreas da Aliança Atlântica terem abatido um míssil balístico no espaço aéreo turco, disparado pelo Irão. O segundo ataque em cinco dias.
Sirenes que voltam também a soar no norte de Israel. Os meios de comunicação locais indicam que o alerta prende-se com o lançamento de um míssil, disparado a partir do Irão.
Já esta madrugada, um outro ataque iraniano fez soar as sirenes em Eilat, no sul do país. Neste caso, o míssil balístico foi interceptado pela defesa antiaérea israelita.
E os países do Golfo continuam a ser alvo de ataques do Irão. Esta madrugada, duas pessoas morreram em Omã, num ataque de drones na província de Sohar.
As duas vítimas eram cidadãos estrangeiros, informou a agência de noticias de Omã.
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