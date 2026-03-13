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Brasil
Bolsonaro internado nos cuidados intensivos com broncopneumonia
13 mar, 2026 - 16:43 • Ricardo Vieira, com Reuters
O estado de saúde do ex-presidente brasileiro, de 70 anos, "é grave", dizem os médicos.
Jair Bolsonaro foi hospitalizado esta sexta-feira nos cuidados intensivos devido a uma broncopneumonia.
O estado de saúde do ex-presidente brasileiro, de 70 anos, "é grave", dizem os médicos.
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Bolsonaro, que se encontra a cumprir uma pena de 27 anos de prisão, foi internado de urgência no Hospital DF Star, em Brasília.
Deu entrada no hospital na madrugada de sexta-feira com febre alta, arrepios e uma queda na saturação de oxigénio, refere o hospital, em comunicado, acrescentando que está a ser tratado com antibióticos.
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Os médicos dizem que Jair Bolsonaro deverá ficar internado nos próximos dias e afastam, para já, a necessidade de realizar uma cirurgia.
O antigo chefe de Estado, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, tem um historial de internamentos e cirurgias relacionados com o esfaqueamento de que foi vítima durante uma ação de campanha em 2018.
Em janeiro, tinha sido hospitalizado para realizar uma série de exames após sofrer uma queda e bater com a cabeça. Em dezembro, foi submetido a procedimentos médicos para tratar uma hérnia e soluços persistentes.
Bolsonaro cumpre uma pena de 27 anos de prisão por conspiração para um golpe de Estado após ter perdido as eleições presidenciais de 2022 para o atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
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