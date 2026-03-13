Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Bombardeamentos matam quatro pessoas no Afeganistão

13 mar, 2026 - 08:41 • Lusa

Mulheres e crianças entre as vítimas dos bombardeamentos paquistaneses à capital afegã.

A+ / A-

O Governo talibã do Afeganistão acusou esta sexta-feira o Paquistão de bombardear Cabul, bem como outras partes do país, causando pelo menos quatro vítimas mortais na capital.

"Dando continuidade à sua agressão, o regime militar paquistanês bombardeou mais uma vez Cabul, Kandahar" - uma cidade no sul do Afeganistão - e as regiões fronteiriças de "Paktia, Paktika e outras", escreveu o porta-voz do Governo.

Numa mensagem publicada na rede social X, Zabihullah Mujahid afirmou, sem fornecer pormenores, que "mulheres e crianças" foram mortas nos ataques paquistaneses.

Em Cabul, quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas num bombardeamento paquistanês que atingiu "residências civis" na zona leste da cidade, informou Khalid Zadran, porta-voz da polícia da capital afegã.

"Na zona de Guzar, no 21.º distrito de Cabul, residências civis foram alvo de um bombardeamento por parte do regime paquistanês que fez quatro mortos e 15 feridos", escreveu Zadran na rede social X.

Em Kandahar, cidade no sul do país onde vive o líder supremo dos talibãs, Hibatullah Akhundzada, os ataques aéreos paquistaneses atingiram o depósito de combustível da Kam Air, junto ao aeroporto, segundo o Governo afegão.

Há meses que Islamabade acusa o Afeganistão de abrigar militantes talibãs paquistaneses, que reivindicaram a responsabilidade por inúmeros ataques mortais no Paquistão, bem como do Estado Islâmico do Khorasan, algo que as autoridades afegãs negam.

Afeganistão acusa Paquistão de bombardear campos de refugiados

Conflito com talibãs

Afeganistão acusa Paquistão de bombardear campos de refugiados

"Agora é guerra aberta entre nós e vós", declarou (...)

Após meses de escaramuças, os dois países vizinhos enfrentam-se desde 26 de fevereiro, dia em que o Afeganistão lançou uma ofensiva fronteiriça em resposta a ataques aéreos paquistaneses.

O Paquistão declarou então "guerra aberta" às autoridades talibãs, bombardeando nomeadamente a capital afegã, Cabul, em 27 de fevereiro.

Também foi visada a antiga base norte-americana de Bagram, a norte de Cabul, e Kandahar, uma cidade do sul onde reside, recluso, o chefe supremo dos talibãs afegãos, Hibatullah Akhundzada.

Desde então, ocorrem regularmente confrontos nas zonas fronteiriças.

Segundo um balanço da missão das Nações Unidas no Afeganistão (Unama) de 5 de março, 56 civis afegãos, entre os quais 24 crianças, foram mortos desde a intensificação dos confrontos fronteiriços.

Entre terça e quinta-feira, sete pessoas, incluindo crianças, foram mortas por bombardeamentos paquistaneses em regiões fronteiriças do leste e sudeste do Afeganistão, segundo responsáveis afegãos e fontes médicas.

O conflito provocou 115 mil deslocados internos no Afeganistão, de acordo com o Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR).

O Paquistão, que tem armas nucleares, e o Afeganistão são vizinhos do Irão, alvo de uma ofensiva militar de grande escala lançada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel, que desencadeou uma nova guerra no Médio Oriente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 18 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."