Bombardeamentos matam quatro pessoas no Afeganistão

O Governo talibã do Afeganistão acusou esta sexta-feira o Paquistão de bombardear Cabul, bem como outras partes do país, causando pelo menos quatro vítimas mortais na capital.

"Dando continuidade à sua agressão, o regime militar paquistanês bombardeou mais uma vez Cabul, Kandahar" - uma cidade no sul do Afeganistão - e as regiões fronteiriças de "Paktia, Paktika e outras", escreveu o porta-voz do Governo.

Numa mensagem publicada na rede social X, Zabihullah Mujahid afirmou, sem fornecer pormenores, que "mulheres e crianças" foram mortas nos ataques paquistaneses.

Em Cabul, quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas num bombardeamento paquistanês que atingiu "residências civis" na zona leste da cidade, informou Khalid Zadran, porta-voz da polícia da capital afegã.

"Na zona de Guzar, no 21.º distrito de Cabul, residências civis foram alvo de um bombardeamento por parte do regime paquistanês que fez quatro mortos e 15 feridos", escreveu Zadran na rede social X.

Em Kandahar, cidade no sul do país onde vive o líder supremo dos talibãs, Hibatullah Akhundzada, os ataques aéreos paquistaneses atingiram o depósito de combustível da Kam Air, junto ao aeroporto, segundo o Governo afegão.

Há meses que Islamabade acusa o Afeganistão de abrigar militantes talibãs paquistaneses, que reivindicaram a responsabilidade por inúmeros ataques mortais no Paquistão, bem como do Estado Islâmico do Khorasan, algo que as autoridades afegãs negam.