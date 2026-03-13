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Médio Oriente

"Canalhas perturbados". Trump insulta líderes iranianos e garante vitória total dos EUA

13 mar, 2026 - 12:55 • Redação

O Presidente norte-americano afirma que o regime do Irão está em colapso económico e militar e assegura que os EUA dispõem de “munições ilimitadas”.

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Donald Trump assinalou duas semanas desde o início dos ataques ao Irão ao descrever os líderes do país como “canalhas perturbados”.

Numa publicação na sua própria rede social, a Truth Social, o Presidente norte-americano sublinhou que a estratégia dos EUA de “destruição total” do regime iraniano está a ser bem-sucedida, tanto no plano económico como militar.

Sem demonstrar qualquer intenção de recuar, Trump assegura que o regime de Teerão está em colapso e garante que EUA dispõem de “munições ilimitadas”. Para Trump, eliminar os líderes iranianos é "uma grande honra". "A Marinha do Irão foi dizimada, a sua Força Aérea também, mísseis, drones e tudo o resto estão a ser destruídos, e os seus líderes foram varridos da face da Terra. Temos um poder de fogo incomparável, munições ilimitadas e muito tempo", relata.

Trump também dirigiu críticas ao "The New York Times", acusando o jornal de não reportar a informação correta sobre o desenrolar do conflito.

"Estamos a destruir completamente o regime terrorista do Irão, militar, económica e de todas as outras formas. No entanto, quem for ler o falido New York Times, pensará erradamente que não estamos a ganhar", diz o Presidente norte-americano.

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