EUA oferecem recompensa de 10 milhões de dólares por Khamenei

"Estes indivíduos comandam e dirigem vários elementos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, que planeia, organiza e realiza atos terroristas em todo o mundo" , justificou a entidade norte-americana.

O ministro do Interior iraniano, Eskandar Momeni, e o ministro das Informações e Segurança, Esmail Khatib, também estão entre as dez pessoas da lista do Departamento de Estado.

Em comunicado, a diplomacia de Washington especificou que a recompensa visa em particular a cúpula da Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irão, mas também Mojtaba Khamenei e o chefe do Conselho de Segurança Nacional, Ali Larijani.

Os Estados Unidos da América (EUA) estão a oferecer uma recompensa de 8,7 milhões de euros (10 milhões de dólares) por informações sobre a localização de altos dirigentes iranianos , incluindo o líder supremo, Mojtaba Khamenei , anunciou esta sexta-feira o Departamento de Estado.

O Departamento de Estado incentiva os potenciais interessados a enviarem informações através do Signal, entre outros canais, referindo que podem vir a beneficiar de "uma reinstalação e uma recompensa".

A oferta surge ao fim de quase duas semanas desde o início da ofensiva aérea dos EUA e Israel contra o Irão, que matou, logo no primeiro dia dos bombardeamentos em Teerão, o líder supremo, Ali Khamenei.

O seu filho Mojtaba Khamenei ficou ferido no mesmo ataque segundo vários relatos de personalidades iranianas, e não tem sido visto em público desde a sua escolha para novo líder supremo.

A sua primeira mensagem à nação foi lida na quinta-feira na televisão iraniana por uma apresentadora. Segundo o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, Mojtaba Khamenei ficou ferido "e provavelmente desfigurado" nos ataques que mataram o pai no início da guerra.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, desqualificou o novo líder supremo, tratando-o como um "fantoche da Guarda Revolucionária" que não pode aparecer em público.

Além de Ali Khamenei, os Estados Unidos e Israel alegam ter morto vários comandantes da Guarda Revolucionária desde o início das operações militares.