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Tensão no Médio Oriente
EUA oferecem recompensa de 10 milhões de dólares por Khamenei
13 mar, 2026 - 21:53 • Lusa
Os altos dirigentes iranianos que "comandam e dirigem vários elementos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão organizam e realizam atos terroristas em todo o mundo", acredita o Departamento de Estado norte-americano.
Os Estados Unidos da América (EUA) estão a oferecer uma recompensa de 8,7 milhões de euros (10 milhões de dólares) por informações sobre a localização de altos dirigentes iranianos, incluindo o líder supremo, Mojtaba Khamenei, anunciou esta sexta-feira o Departamento de Estado.
Em comunicado, a diplomacia de Washington especificou que a recompensa visa em particular a cúpula da Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irão, mas também Mojtaba Khamenei e o chefe do Conselho de Segurança Nacional, Ali Larijani.
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O ministro do Interior iraniano, Eskandar Momeni, e o ministro das Informações e Segurança, Esmail Khatib, também estão entre as dez pessoas da lista do Departamento de Estado.
"Estes indivíduos comandam e dirigem vários elementos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, que planeia, organiza e realiza atos terroristas em todo o mundo", justificou a entidade norte-americana.
Novo líder supremo do Irão ferido e "provavelmente desfigurado"
Secretário da Guerra dos EUA afirma que Mojtaba Kh(...)
O Departamento de Estado incentiva os potenciais interessados a enviarem informações através do Signal, entre outros canais, referindo que podem vir a beneficiar de "uma reinstalação e uma recompensa".
A oferta surge ao fim de quase duas semanas desde o início da ofensiva aérea dos EUA e Israel contra o Irão, que matou, logo no primeiro dia dos bombardeamentos em Teerão, o líder supremo, Ali Khamenei.
O seu filho Mojtaba Khamenei ficou ferido no mesmo ataque segundo vários relatos de personalidades iranianas, e não tem sido visto em público desde a sua escolha para novo líder supremo.
A sua primeira mensagem à nação foi lida na quinta-feira na televisão iraniana por uma apresentadora. Segundo o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, Mojtaba Khamenei ficou ferido "e provavelmente desfigurado" nos ataques que mataram o pai no início da guerra.
Na quinta-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, desqualificou o novo líder supremo, tratando-o como um "fantoche da Guarda Revolucionária" que não pode aparecer em público.
Além de Ali Khamenei, os Estados Unidos e Israel alegam ter morto vários comandantes da Guarda Revolucionária desde o início das operações militares.
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