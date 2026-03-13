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Tensão no Médio Oriente
Guterres condena ataques antissemitas e pede proteção de locais de culto
13 mar, 2026 - 22:36 • Lusa
Locais de culto devem ser refúgios seguros para todos e os ataques aos mesmos atingem o cerne da nossa humanidade partilhada", acredita António Guterres.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou esta sexta-feira os recentes ataques contra sinagogas registados em vários países e apelou às autoridades para que garantam a proteção de locais religiosos e levem os perpetradores à justiça.
"O secretário-geral condena veementemente estes ataques antissemitas em termos inequívocos. Os locais de culto devem ser refúgios seguros para todos e os ataques aos mesmos atingem o cerne da nossa humanidade partilhada", afirmou o porta-voz de Guterres numa conferência de imprensa em Nova Iorque.
De acordo com Stéphane Dujarric, Guterres apela às autoridades de todo o mundo para que garantam a proteção dos locais religiosos, levem os perpetradores à justiça e trabalhem diligentemente para combater o antissemitismo e todas as formas de ódio.
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Dujarric referiu diretamente os ataques a sinagogas registados recentemente em países como Canadá, Bélgica, Estados Unidos e Países Baixos.
A polícia dos Países Baixos deteve esta sexta-feira quatro jovens após a explosão de um dispositivo em frente a uma sinagoga em Roterdão, que causou um pequeno incêndio que as autoridades estão a investigar como um possível ataque contra a comunidade judaica.
Já na quinta-feira, o Templo Israel, uma sinagoga localizada no estado norte-americano do Michigan, foi alvo de um ataque, o qual as autoridades classificaram como um "ato direcionado de violência contra a comunidade judaica".
Face a esse ataque, na qual o suspeito foi morto a tiro pelos seguranças da sinagoga, o Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD) reforçou a segurança em instituições judaicas da cidade.
O NYPD anunciou nas suas redes sociais que, devido ao "elevado nível de ameaça", tinha mobilizado patrulhas para centros religiosos e culturais judaicos nos cinco distritos nova-iorquinos.
O incidente, que colocou as forças de segurança em todo o país em alerta, começou quando o agressor lançou o seu veículo contra a entrada do Templo Israel, considerado a maior congregação reformista dos Estados Unidos.
Contudo, o reforço da segurança não é uma novidade para instituições judaicas em todo o país.
A comunidade judaica na América do Norte gasta cerca de 765 milhões de dólares (668,5 milhões de euros, ao câmbio atual) por ano em custos de segurança, de acordo com dados das Federações Judaicas da América do Norte, citados pelo canal CNN Internacional.
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