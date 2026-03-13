Guterres condena ataques antissemitas e pede proteção de locais de culto

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou esta sexta-feira os recentes ataques contra sinagogas registados em vários países e apelou às autoridades para que garantam a proteção de locais religiosos e levem os perpetradores à justiça.

"O secretário-geral condena veementemente estes ataques antissemitas em termos inequívocos. Os locais de culto devem ser refúgios seguros para todos e os ataques aos mesmos atingem o cerne da nossa humanidade partilhada", afirmou o porta-voz de Guterres numa conferência de imprensa em Nova Iorque.

De acordo com Stéphane Dujarric, Guterres apela às autoridades de todo o mundo para que garantam a proteção dos locais religiosos, levem os perpetradores à justiça e trabalhem diligentemente para combater o antissemitismo e todas as formas de ódio.

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Dujarric referiu diretamente os ataques a sinagogas registados recentemente em países como Canadá, Bélgica, Estados Unidos e Países Baixos.

A polícia dos Países Baixos deteve esta sexta-feira quatro jovens após a explosão de um dispositivo em frente a uma sinagoga em Roterdão, que causou um pequeno incêndio que as autoridades estão a investigar como um possível ataque contra a comunidade judaica.