- Noticiário das 15h
- 18 jun, 2026
-
Homem britânico detido por filmar mísseis iranianos no Dubai
13 mar, 2026 - 10:39 • Redação
Lei do cibercrime dos Emirados Árabes Unidos, por alegadamente filmar mísseis iranianos que sobrevoavam o Dubai.
Um turista britânico de 60 anos foi detido, segundo as leis do cibercrime dos Emirados Árabes Unidos, alegadamente por filmar mísseis iranianos que sobrevoavam o Dubai.
A lei dos Emirados Árabes Unidos proíbe a publicação e partilha de conteúdos que possam perturbar a segurança pública.
À BBC, a ministra de Estado dos EAU para a União Europeia, Lana Nusseibeh, admite estar “ciente” de terem ocorrido “algumas violações” da lei, mas não oferece mais detalhes sobre a detenção. "Este tipo de filmagens coloca a própria pessoa em perigo", defende a Nusseibeh, que adianta, no entanto, que serão seguidas as "diligências próprias" para estes casos.
Este está longe de ser o único caso do género nos Emirados Árabes Unidos desde 28 de fevereiro, altura em que se adensou o conflito no Médio Oriente. Já outras 21 pessoas terão sido acusadas em conjunto, ao abrigo das leis de cibercrime dos EAU, devido à captura de vídeos e publicações nas redes sociais relativas a ataques de mísseis. O número tende a aumentar, admite Radha Stirling, a CEO da Detained in Dubai, que se dedica a providenciar assistência legal naquele país.
Guerra no Médio Oriente
"Temos a mala preparada no caso de termos de sair do Dubai"
Alexandra Neves reside há cerca de 10 anos nos Emi(...)
Para Radha, os EAU reprimem pessoas de filmar evidências do conflito para “manter a fachada de que é seguro para os turistas”. Ainda à BBC, Radha confirma que a acusação formal feita ao turista britânico é "muito vaga" e que a família do homem já teria conseguido falar com ele após a detenção.
Nos Emirados Árabes Unidos, a crítica ao governo é ilegal e o país faz questão de controlar rigorosamente a informação que sai do país.
Também a Amnistia Internacional britânica acusa os Emirados Árabes Unidos de continuarem "a criminalização do direito à liberdade de expressão através de diversas leis e da punição de críticos, aos olhos do Governo”.
Já Nusseibeh, que é antiga embaixadora dos EAU na ONU, defende, por sua vez, que “a base da legislação” sobre o controlo e partilha de informações foi implementada “para que todos se sintam seguros” e que “é importante que tanto a informação como as fontes sejam credíveis”.
De acordo com o canal britânico, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido já está em contacto com a família do turista.
- Noticiário das 15h
- 18 jun, 2026
-
- Portuguesa no Dubai. "Não queremos chegar ao ponto em que já não temos tempo para sair"
- KLM cancela todos os voos para o Dubai até 28 de março
- Portugueses retidos no Dubai desde início da guerra no Irão já estão a caminho de Lisboa
- Portugueses retidos em cruzeiro no Dubai: "Não há stress, estamos apenas expectantes"
- Mundial. Adiado seminário da FIFA para árbitros no Dubai
- "Temos a mala preparada no caso de termos de sair do Dubai"
- Dubai interceta ataque contra sede da norte-americana Oracle
- Portuguesa no Dubai. "Não queremos chegar ao ponto em que já não temos tempo para sair"
- KLM cancela todos os voos para o Dubai até 28 de março
- Portugueses retidos no Dubai desde início da guerra no Irão já estão a caminho de Lisboa
- Portugueses retidos em cruzeiro no Dubai: "Não há stress, estamos apenas expectantes"
- Mundial. Adiado seminário da FIFA para árbitros no Dubai
- "Temos a mala preparada no caso de termos de sair do Dubai"
- Dubai interceta ataque contra sede da norte-americana Oracle