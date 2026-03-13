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Guerra com o Irão
Israel anuncia novos ataques em larga escala a Teerão
13 mar, 2026 - 07:55 • João Cunha
Noutra zona, Israel volta a pedir aos residentes nos subúrbios a sul de Beirute, no Líbano, para que abandonem o local, deixando claro que também haverá ataques nesta região.
Israel anuncia mais uma vaga de ataques em larga escala contra Teerão, esta sexta-feira.
Os meios de comunicação estatais iranianos, citados pela agência Reuters, afirmam que houve múltiplas explosões, acompanhadas do som de caças a voar na cidade de Karaj, a oeste de Teerão, onde também há relatos de fortes explosões.
Noutra frente, Israel volta a pedir aos residentes nos subúrbios a sul de Beirute, no Líbano, para que abandonem a zona - o que deixa antecipar novos ataques contra interesses do Hezbollah.
Esta manhã de sexta-feira, a principal ponte de ligação entre o norte e o sul do Líbano, sobre o rio Litani, foi destruída pelas Forças de Defesa israelitas.
E a Guarda Revolucionária do Irão deixa um aviso: não conseguindo atingir os seus objetivos de batalha em campo, o inimigo está mais uma vez a tentar instigar o medo e a promover tumultos nas ruas.
Por isso, novos distúrbios no país, com manifestações de protesto, serão reprimidos de uma forma ainda mais forte do que os protestos do inicio do ano, que resultaram na morte de milhares de iranianos.
E esta manhã, foi decretado um alerta vermelho na base aérea da NATO em Incirlik, na Turquia, onde estão estacionadas tropas norte-americanas.
- Noticiário das 9h
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