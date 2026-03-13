Novo líder supremo do Irão ferido e "provavelmente desfigurado"

A informação foi avançada esta sexta-feira pelo secretário da Guerra dos EUA. O novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, está ferido e “provavelmente desfigurado”.

Pete Hegseth, em declarações aos jornalistas no Pentágono, questionou a capacidade de Khamenei para governar após quase duas semanas de ataques norte-americanos e israelitas contra o Irão, no âmbito da operação "Fúria Épica".

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Desde um ataque israelita no início da guerra não foram divulgadas quaisquer imagens de Mojtaba Khamenei, que perdeu o pai, o aiatolá Ali Khamenei, e grande parte da família nos bombardeamentos

Na quinta-feira foi apenas divulgada uma mensagem do novo líder supremo do Irão. Os seus primeiros comentários surgiram num comunicado lido por um apresentador de televisão. Na declaração, prometeu manter fechado o Estreito de Ormuz e apelou aos países vizinhos para encerrarem bases militares dos EUA nos seus territórios, advertindo que, caso contrário, o Irão poderá atacá-las.