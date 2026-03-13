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Novo líder supremo do Irão ferido e "provavelmente desfigurado"
13 mar, 2026 - 18:33 • Ricardo Vieira, com Reuters
Secretário da Guerra dos EUA afirma que Mojtaba Khamenei "está em fuga e não tem legitimidade".
A informação foi avançada esta sexta-feira pelo secretário da Guerra dos EUA. O novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, está ferido e “provavelmente desfigurado”.
Pete Hegseth, em declarações aos jornalistas no Pentágono, questionou a capacidade de Khamenei para governar após quase duas semanas de ataques norte-americanos e israelitas contra o Irão, no âmbito da operação "Fúria Épica".
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Desde um ataque israelita no início da guerra não foram divulgadas quaisquer imagens de Mojtaba Khamenei, que perdeu o pai, o aiatolá Ali Khamenei, e grande parte da família nos bombardeamentos
Na quinta-feira foi apenas divulgada uma mensagem do novo líder supremo do Irão. Os seus primeiros comentários surgiram num comunicado lido por um apresentador de televisão. Na declaração, prometeu manter fechado o Estreito de Ormuz e apelou aos países vizinhos para encerrarem bases militares dos EUA nos seus territórios, advertindo que, caso contrário, o Irão poderá atacá-las.
Irão
Líder Supremo do Irão promete vingança e Estreito de Ormuz continuará fechado
É a primeira declaração pública do aiatolá Mojtaba(...)
“Sabemos que o novo chamado — não tão supremo — líder está ferido e provavelmente desfigurado. Divulgou ontem uma declaração. Uma fraca, na verdade, mas não houve voz nem vídeo. Foi apenas um comunicado escrito”, disse Hegseth durante uma conferência de imprensa.
“O Irão tem muitas câmaras e muitos gravadores de voz. Porque motivo um comunicado escrito? Penso que sabem porquê. O pai dele — morto. Ele está assustado, está ferido, está em fuga e não tem legitimidade.”
Um responsável iraniano disse na quarta-feira à Reuters que o recém-nomeado líder supremo sofreu apenas ferimentos ligeiros e continua a exercer funções, depois de a televisão estatal o ter descrito como ferido de guerra.
Hegseth esteve acompanhado pelo general Dan Caine, presidente do Joint Chiefs of Staff, numa conferência em que ambos destacaram os ataques militares dos EUA destinados a neutralizar as capacidades de mísseis e drones do Irão, bem como a sua marinha.
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