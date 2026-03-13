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Médio Oriente
Número de deslocados no Líbano cresceu para um milhão devido à guerra
13 mar, 2026 - 22:11 • Lusa
Mais de 128 mil pessoas que viviam no Líbano estão atualmente alojadas em abrigos coletivos, embora a maioria dos deslocados tenha procurado refúgio junto de familiares e comunidades de acolhimento. Outros dormem em carros ou ao ar livre nas ruas.
O número de deslocados no Líbano desde que aumentaram os confrontos entre Israel e o Hezbollah, a 2 de março, cresceu para quase um milhão, indicou esta sexta-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM).
Por isso, aquela organização pede uma ajuda de 16,6 milhões de euros (19 milhões de dólares) para aumentar a sua resposta de emergência naquele país.
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"À medida que os números [de deslocados] aumentam rapidamente, as famílias precisam urgentemente de abrigo seguro, água potável, cuidados de saúde e proteção. A OIM solicita apoio imediato para prestar assistência vital e alcançar aqueles que foram mais afetados por esta crise", destaca em comunicado a diretora-geral da organização, Amy Pope.
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Segundo aquela agência das Nações Unidas, mais de 128 mil pessoas que viviam no Líbano estão atualmente alojadas em abrigos coletivos, embora a maioria dos deslocados tenha procurado refúgio junto de familiares e comunidades de acolhimento, enquanto outros dormem em carros ou ao ar livre nas ruas.
"A repentina chegada de famílias deslocadas está a exercer uma pressão considerável sobre as infraestruturas locais, a habitação e os serviços públicos, o que agrava ainda mais a escassez de recursos em zonas que já enfrentam dificuldades económicas", lamentou a OIM.
Israel anunciou precisamente esta sexta-feira que realizou 7.600 ataques no Irão desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, e 1.100 ataques no Líbano, onde conduz desde dia 2 de março uma campanha contra o movimento islamista Hezbollah, aliado de Teerão.
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