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Médio Oriente
Pelo menos 12 mortos após ataque israelita a centro de saúde no Líbano
13 mar, 2026 - 23:37 • Redação, com Reuters
Vítimas do ataque israelita são elementos do corpo clínico libanês.
Pelo menos 12 profissionais de saúde morreram após um ataque israelita a um centro de saúde no sul do Líbano.
As vítimas são elementos do corpo clínico, segundo uma agência estatal de notícias libanesas, citando o Ministério da Saúde.
Ainda estão em curso as operações de resgate para procurar pessoas desaparecidas.
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O Ministério da Saúde libanês afirmou, em comunicado, "lamentar os profissionais de saúde de Burj Qalawiya mortos durante um ataque aéreo israelita que atingiu o centro de cuidados de saúde primários da cidade".
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Este ataque é "o segundo contra o setor da saúde em poucas horas", após um outro em Sawaneh que matou dois paramédicos afiliados ao Hezbollah e ao seu aliado Amal, segundo o ministério.
Israel anunciou na sexta-feira ter realizado 7.600 ataques no Irão desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, e 1.100 ataques no Líbano, onde conduz desde 2 de março uma campanha contra o movimento islamista Hezbollah, aliado de Teerão.
[Notícia atualizada às 01h35 para acrescentar reação do Ministério da Saúde libanês]
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