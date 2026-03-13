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Primeiro soldado francês morto na guerra do Médio Oriente

13 mar, 2026 - 08:22 • Lusa

Ataque em Erbil teve como alvo as forças antiterroristas, disse o Presidente francês.

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Um soldado francês morreu "durante um ataque" na região de Erbil, no Curdistão iraquiano, anunciou o presidente da França, Emmanuel Macron, marcando a primeira morte registada no exército francês durante a guerra do Médio Oriente. Será também a primeira morte de um soldado de um exército europeu no conflito.

O conflito no Médio Oriente começou com ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão a 28 de Fevereiro e desde então se alastrou a vários países da região.

Desde o início da guerra, sete soldados norte-americanos foram mortos no Kuwait e na Arábia Saudita, de acordo com o Comando Central das forças armadas dos Estados Unidos (EUA). Segundo o ABC espanhol, a morte do soldado francês é também a primeira morte de um militar de um país europeu a acontecer na guerra do Médio Oriente.

O ataque em Erbil teve como alvo as forças antiterroristas, disse o Presidente francês.

No âmbito de uma coligação internacional de combate ao fundamentalismo islâmico, liderada por Washington, militares de diversos países, incluindo Itália e França, estão a treinar membros das forças de segurança curdas no Curdistão iraquiano.

"A guerra no Irão não justifica tais ataques", enfatizou Macron.

O grupo armado iraquiano Ashab al-Kahf anunciou esta sexta-feira, na plataforma de mensagens Telegram, que estava a atacar os interesses franceses na região, após o envio do porta-aviões francês Charles de Gaulle para o Golfo.

"Após a chegada do porta-aviões francês à área de operações do Comando Central dos EUA e o seu envolvimento em operações, anunciamos que, a partir desta noite, todos os interesses franceses no Iraque e na região serão visados", declarou o grupo pró-Irão.

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