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Guerra no Médio Oriente

Seis militares norte-americanos morreram em queda de avião no Iraque

13 mar, 2026 - 17:32 • Ricardo Vieira, com Lusa

Secretário da Guerra dos EUA, Pete Hegseth, disse que as operações contra o Irão vão prosseguir.

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Morreram os seis tripulantes de avião de reabastecimento aéreo KC-135 das Forças Armadas dos Estados Unidos que se despenhou no oeste do Iraque, confirmou esta sexta-feira o exército norte-americano.

A aeronave de reabastecimento caiu na quinta-feira, num incidente que, segundo os militares, envolveu outra aeronave, mas não foi provocado por fogo inimigo nem por fogo amigo.

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As mortes juntam-se às de outros sete militares norte-americanos já mortos no âmbito da operação "Fúria Épica" dos Estados Unidos contra o Irão, iniciada a 28 de fevereiro.

As circunstâncias do incidente estão a ser investigadas. No entanto, a perda da aeronave não se deveu a fogo inimigo nem a fogo amigo”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos, em comunicado.

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Falando aos jornalistas no Pentágono, o secretário da Guerra dos EUA, Pete Hegseth, disse que as operações contra o Irão vão prosseguir.

“A guerra é um inferno. A guerra é caos e, como vimos ontem com o trágico acidente do nosso avião-tanque KC-135, coisas más podem acontecer”, declarou Hegseth.

Um responsável norte-americano disse à agência Reuters que a segunda aeronave envolvida no acidente — que aterrou em segurança — era também um avião militar de reabastecimento do tipo Boeing KC-135 Stratotanker.

Resistência Islâmica reivindica "ataque"

A Resistência Islâmica no Iraque, um grupo que reúne várias facções armadas apoiadas pelo Irão, reivindicou a responsabilidade pela queda de um avião militar dos Estados Unidos.

O grupo afirmou, em comunicado, ter abatido a aeronave Boeing KC-135 Stratotanker “em defesa da soberania e do espaço aéreo do nosso país”.

Segundo o movimento, a ação foi realizada no contexto do confronto crescente entre forças norte-americanas e grupos armados aliados de Teerão na região.

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