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Supremo do Brasil volta atrás e proíbe visita de assessor de Trump a Bolsonaro
13 mar, 2026 - 08:27 • Lusa
Ativista conservador Darren Beattie ia ai Brasil em 18 de março.
O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil anulou a autorização concedida a um assessor do Presidente dos EUA para visitar o antigo líder brasileiro Jair Bolsonaro, após o Governo alertar contra uma possível interferência estrangeira.
O juiz do STF Alexandre de Moraes revogou na quinta-feira a autorização que ele próprio tinha concedido, dois dias antes, para que o ativista conservador Darren Beattie visitasse Bolsonaro na prisão em 18 de março.
Beattie, atualmente assessor sénior para a política dos EUA em relação ao Brasil no Departamento de Estado norte-americano, tinha anteriormente acusado Moraes de perseguir Bolsonaro e os seus apoiantes e defendeu a imposição de sanções ao juiz.
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