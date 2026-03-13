Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Petróleo

Trump está "errado". Europa contra levantamento de sanções à Rússia

13 mar, 2026 - 22:08 • Ricardo Vieira, com Reuters

Os Estados Unidos anunciaram que vão suspender temporariamente algumas sanções aplicadas ao petróleo russo transportado por via marítima.

A+ / A-

António Costa, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Volodymyr Zelensky criticaram esta sexta-feira a decisão dos Estados Unidos de levantar sanções ao petróleo russo.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, considera que “a decisão unilateral dos Estados Unidos de levantar sanções às exportações de petróleo da Rússia é muito preocupante, uma vez que tem impacto na segurança europeia”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira que vão suspender temporariamente algumas sanções aplicadas ao petróleo russo transportado por via marítima.

O antigo primeiro-ministro português defendeu, numa mensagem publicada nas redes sociais, que “aumentar a pressão económica sobre a Rússia é decisivo para que aceite uma negociação séria com vista a uma paz justa e duradoura”.

Crítico da decisão da Administração Trump, António Costa afirma que “enfraquecer as sanções aumenta os recursos russos para prosseguir a guerra de agressão contra a Ucrânia”.

Na mesma linha, o chanceler alemão, Friedrich Merz, declarou que levantar sanções à Rússia nesta altura é um erro.

Consideramos que isso está errado”, afirmou Friedrich Merz numa conferência de imprensa ao lado do seu homólogo da Noruega.

“Existe atualmente um problema com os preços, mas não com o abastecimento. Nesse sentido, gostaria de saber que outros fatores levaram o governo dos Estados Unidos a tomar esta decisão”, afirmou o chanceler alemão.

EUA autorizam venda de petróleo russo armazenado em navios

EUA autorizam venda de petróleo russo armazenado em navios

"Estão a reconhecer o óbvio: sem petróleo russo, m(...)

A decisão dos Estados Unidos de aliviar sanções sobre o petróleo russo não ajuda a pôr fim ao conflito na Ucrânia, disse esta sexta-feira o Presidente da Ucrânia, de visita a Paris.

“Este único alívio por parte dos EUA pode proporcionar à Rússia cerca de 10 mil milhões de dólares para a guerra. Certamente não ajuda a alcançar a paz”, afirmou Volodymyr Zelensky numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente francês.

Emmanuel Macron afirmou por seu lado a Europa vai manter as sanções à Rússia apesar de um cenário de crise energética e de escalda de preços.

"No que respeita às sanções, é perfeitamente correto que os Estados Unidos tenham definido exceções limitadas no tempo e nas condições para alguns países. Quanto aos europeus e à França, as sanções mantêm-se. A situação não justifica, de todo o seu levantamento", declarou o Presidente francês.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Não tarda
    14 mar, 2026 vai sair-se com pior 20:04
    Não tarda está a dar à Rússia os fundos cativos em território americano e a mancumunar-se com o Putin para por empresas americanas a explorar riquezas naturais em territórios ucranianos ocupados pelos russos ...

Vídeos em destaque

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da pr(...)

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"