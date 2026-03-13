Trump está "errado". Europa contra levantamento de sanções à Rússia

António Costa, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Volodymyr Zelensky criticaram esta sexta-feira a decisão dos Estados Unidos de levantar sanções ao petróleo russo.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, considera que “a decisão unilateral dos Estados Unidos de levantar sanções às exportações de petróleo da Rússia é muito preocupante, uma vez que tem impacto na segurança europeia”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira que vão suspender temporariamente algumas sanções aplicadas ao petróleo russo transportado por via marítima.

O antigo primeiro-ministro português defendeu, numa mensagem publicada nas redes sociais, que “aumentar a pressão económica sobre a Rússia é decisivo para que aceite uma negociação séria com vista a uma paz justa e duradoura”.

Crítico da decisão da Administração Trump, António Costa afirma que “enfraquecer as sanções aumenta os recursos russos para prosseguir a guerra de agressão contra a Ucrânia”. Na mesma linha, o chanceler alemão, Friedrich Merz, declarou que levantar sanções à Rússia nesta altura é um erro. “Consideramos que isso está errado”, afirmou Friedrich Merz numa conferência de imprensa ao lado do seu homólogo da Noruega. “Existe atualmente um problema com os preços, mas não com o abastecimento. Nesse sentido, gostaria de saber que outros fatores levaram o governo dos Estados Unidos a tomar esta decisão”, afirmou o chanceler alemão.