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Tensão no Médio Oriente
Ataque de drones atinge base militar no aeroporto de Bagdad
14 mar, 2026 - 23:28 • Lusa
"Um drone caiu fora do muro do recinto, sobre armazéns e estruturas temporárias, provocando um incêndio", contou um dos responsáveis de segurança do aeroporto iraquiano.
Um ataque de drones atingiu na noite deste sábado uma base militar no Aeroporto Internacional de Bagdade, que albergava recentemente tropas da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos da América (EUA) contra jihadistas, disseram responsáveis de segurança à agência France Presse.
"Um drone caiu fora do muro do recinto, sobre armazéns e estruturas temporárias, provocando um incêndio", disse uma das fontes à agência (AFP).
Desde o início da guerra lançada por Washington e Israel contra o Irão, grupos iraquianos pró-Irão têm levado a cabo ataques contra as tropas norte-americanas no Iraque e no Médio Oriente.
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Um ataque teve este sábado como alvo a embaixada dos EUA em Bagdade, após ataques aéreos na capital iraquiana contra um influente grupo armado pró-Irão, que fizeram três mortos, segundo fontes de segurança.
Sem comentar o ataque, os EUA instaram os seus cidadãos a abandonar o Iraque "agora", numa mensagem publicada na internet pela missão diplomática.
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Com a guerra iniciada a 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão e que envolve o Médio Oriente, o Iraque foi arrastado para o conflito: grupos iraquianos pró-Irão reivindicam ataques diários com drones contra militares norte-americanos ou instalações petrolíferas, enquanto as posições destas fações armadas são alvos de ataques atribuídos a Washington ou a Israel.
Na madrugada deste sábado um jornalista da AFP viu fumo negro a sair da embaixada norte-americana, localizada na zona verde de Bagdade, uma área fortemente protegida que alberga missões diplomáticas, instituições internacionais e escritórios governamentais.
Dois responsáveis de segurança entrevistados pela AFP confirmaram que se tratou de um ataque com um drone.
"Milícias terroristas pró-Irão têm atacado repetidamente" a zona verde, segundo a embaixada, que também relatou "ataques repetidos" perto do Aeroporto Internacional de Erbil e do consulado na capital da região autónoma do Curdistão.
"Não tentem ir à embaixada em Bagdade ou ao consulado em Erbil, devido ao risco de mísseis e drones", acrescentou.
Os Estados Unidos e Israel desencadearam em 28 de fevereiro uma ofensiva aérea contra o Irão, que matou logo no primeiro dia de bombardeamentos o seu líder supremo, Ali Khamenei.
Desde então, a República Islâmica tem respondido através de ataques com mísseis e drones contra Israel e os países vizinhos do Médio Oriente, visando em particular bases militares norte-americanas, mas também outras infraestruturas, sobretudo energéticas.
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