Ataque de drones atinge base militar no aeroporto de Bagdad

Sem comentar o ataque, os EUA instaram os seus cidadãos a abandonar o Iraque "agora", numa mensagem publicada na internet pela missão diplomática.

Um ataque teve este sábado como alvo a embaixada dos EUA em Bagdade , após ataques aéreos na capital iraquiana contra um influente grupo armado pró-Irão, que fizeram três mortos, segundo fontes de segurança.

Desde o início da guerra lançada por Washington e Israel contra o Irão, grupos iraquianos pró-Irão têm levado a cabo ataques contra as tropas norte-americanas no Iraque e no Médio Oriente.

"Um drone caiu fora do muro do recinto, sobre armazéns e estruturas temporárias, provocando um incêndio" , disse uma das fontes à agência (AFP).

Um ataque de drones atingiu na noite deste sábado uma base militar no Aeroporto Internacional de Bagdade , que albergava recentemente tropas da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos da América (EUA) contra jihadistas, disseram responsáveis de segurança à agência France Presse.

Com a guerra iniciada a 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão e que envolve o Médio Oriente, o Iraque foi arrastado para o conflito: grupos iraquianos pró-Irão reivindicam ataques diários com drones contra militares norte-americanos ou instalações petrolíferas, enquanto as posições destas fações armadas são alvos de ataques atribuídos a Washington ou a Israel.

Na madrugada deste sábado um jornalista da AFP viu fumo negro a sair da embaixada norte-americana, localizada na zona verde de Bagdade, uma área fortemente protegida que alberga missões diplomáticas, instituições internacionais e escritórios governamentais.

Dois responsáveis de segurança entrevistados pela AFP confirmaram que se tratou de um ataque com um drone.

"Milícias terroristas pró-Irão têm atacado repetidamente" a zona verde, segundo a embaixada, que também relatou "ataques repetidos" perto do Aeroporto Internacional de Erbil e do consulado na capital da região autónoma do Curdistão.

"Não tentem ir à embaixada em Bagdade ou ao consulado em Erbil, devido ao risco de mísseis e drones", acrescentou.

Os Estados Unidos e Israel desencadearam em 28 de fevereiro uma ofensiva aérea contra o Irão, que matou logo no primeiro dia de bombardeamentos o seu líder supremo, Ali Khamenei.

Desde então, a República Islâmica tem respondido através de ataques com mísseis e drones contra Israel e os países vizinhos do Médio Oriente, visando em particular bases militares norte-americanas, mas também outras infraestruturas, sobretudo energéticas.