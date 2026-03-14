Centro petrolífero iraniano na ilha de Kharg entra na guerra

A ilha de Kharg, alvo de ataques norte-americanos na sexta-feira, é um local petrolífero fundamental do Irão, responsável por cerca de 90% das exportações de crude do país.

Situada no norte do Golfo, a cerca de 30 quilómetros da costa e a quase 500 quilómetros do Estreito de Ormuz, Kharg tinha sido cuidadosamente evitada por Israel e pelos Estados Unidos desde o início da guerra.

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O cenário mudou na sexta-feira, quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os ataques tinham “destruído completamente” alvos militares em Kharg.

“Optei por não destruir as infraestruturas petrolíferas da ilha”, afirmou Trump na rede social de que é proprietário, embora ameaçando fazê-lo se o Irão continuar a impedir a passagem livre de navios no Estreito de Ormuz.

Nenhuma infraestrutura petrolífera da ilha foi danificada, informou posteriormente a agência de notícias iraniana Fars, citada pela francesa AFP.

As autoridades iranianas contabilizaram 15 ataques que visaram “as defesas do exército, a base naval Joshan, a torre de controlo do aeroporto e o hangar de helicópteros da Continental Shelf Oil Company”.

Com apenas cerca de 24 quilómetros quadrados, Kharg abriga o maior terminal de exportação de petróleo bruto do Irão.

Assegura cerca de 90% das exportações de crude do país asiático, segundo uma nota recente do banco norte-americano JP Morgan.