- Noticiário das 16h
- 18 mar, 2026
-
Guerra no Médio Oriente
Centro petrolífero iraniano na ilha de Kharg entra na guerra
14 mar, 2026 - 15:33 • Lusa
Antes do início da guerra, que começou há duas semanas, cerca de 90% das exportações do crude iraniano passavam pela ilha de Kharg.
A ilha de Kharg, alvo de ataques norte-americanos na sexta-feira, é um local petrolífero fundamental do Irão, responsável por cerca de 90% das exportações de crude do país.
Situada no norte do Golfo, a cerca de 30 quilómetros da costa e a quase 500 quilómetros do Estreito de Ormuz, Kharg tinha sido cuidadosamente evitada por Israel e pelos Estados Unidos desde o início da guerra.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O cenário mudou na sexta-feira, quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os ataques tinham “destruído completamente” alvos militares em Kharg.
“Optei por não destruir as infraestruturas petrolíferas da ilha”, afirmou Trump na rede social de que é proprietário, embora ameaçando fazê-lo se o Irão continuar a impedir a passagem livre de navios no Estreito de Ormuz.
Nenhuma infraestrutura petrolífera da ilha foi danificada, informou posteriormente a agência de notícias iraniana Fars, citada pela francesa AFP.
As autoridades iranianas contabilizaram 15 ataques que visaram “as defesas do exército, a base naval Joshan, a torre de controlo do aeroporto e o hangar de helicópteros da Continental Shelf Oil Company”.
Com apenas cerca de 24 quilómetros quadrados, Kharg abriga o maior terminal de exportação de petróleo bruto do Irão.
Assegura cerca de 90% das exportações de crude do país asiático, segundo uma nota recente do banco norte-americano JP Morgan.
Armamento
Drones. Os “mísseis dos pobres” que podem prolongar a guerra no Irão
Os drones iranianos já estavam a ter destaque na g(...)
A pequena ilha conheceu um forte desenvolvimento durante o auge petrolífero do Irão nas décadas de 1960 e 1970, dado que grande parte do litoral era pouco profundo para receber superpetroleiros.
O Irão procurou diversificar as capacidades de exportação ao abrir o terminal de Jask (sul), no Golfo de Omã, em 2021, fora do estrangulamento do Estreito de Ormuz.
Contudo, Kharg continua a ser “uma pedra basilar da economia iraniana e uma importante fonte de rendimento para os Guardas da Revolução”, de acordo com o JP Morgan, referindo-se ao exército ideológico da República Islâmica.
Nos últimos dias, meios de comunicação norte-americanos deram conta de especulações intensas de que forças terrestres dos Estados Unidos poderiam estar a ser preparadas para um destacamento, especificamente em Kharg.
António Costa e Silva
"Não é como abrir uma Coca-Cola". Quando a guerra acabar estabilização vai demorar semanas
A Agência Internacional de Energia avisa que o mun(...)
Mas tal operação terrestre seria “muito difícil” de realizar numa ilha inteiramente coberta por infraestruturas petrolíferas, oleodutos e reservatórios, admitiu à AFP o investigador Farzin Nadimi, do Washington Institute for Near East Policy.
O Irão, quarto produtor de crude na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), alertou que qualquer ataque contra as suas infraestruturas petrolíferas será alvo de uma resposta “olho por olho”.
Teerão ameaçou este sábado “reduzir a cinzas” as infraestruturas petrolíferas ligadas aos Estados Unidos no Médio Oriente e, num primeiro sinal, avisou hoje a população dos Emirados Árabes Unidos para se afastar dos portos do país.
Pouco depois, a AFP e a norte-americana AP deram conta de um incêndio perto do porto de Fujairah, que as autoridades dos Emirados disseram ter sido provocado pelos destroços do abate de um drone.
Não foram registadas vítimas no ataque, informou o gabinete de imprensa de Fujairah, acrescentando que os bombeiros estavam a combater as chamas.
- Noticiário das 16h
- 18 mar, 2026
-
- Novo líder supremo do Irão ferido e "provavelmente desfigurado"
- Seis militares norte-americanos morreram em queda de avião no Iraque
- Drones. Os “mísseis dos pobres” que podem prolongar a guerra no Irão
- Líder Supremo do Irão promete vingança e Estreito de Ormuz continuará fechado
- "Não é como abrir uma Coca-Cola". Quando a guerra acabar estabilização vai demorar semanas
- Sete pediram asilo, uma desistiu. Irão garante segurança das jogadoras da seleção, mas preocupação cresce
- "Não passaria seguros de vida". Netanyahu ameaça novo aiatolá do Irão
- O que é a chuva negra que está a cair no Irão e quais são os riscos para a saúde?
- Trump diz que EUA podem voltar a atacar ilha petrolífera de Kharg "só por diversão"
- Novo líder supremo do Irão ferido e "provavelmente desfigurado"
- Seis militares norte-americanos morreram em queda de avião no Iraque
- Drones. Os “mísseis dos pobres” que podem prolongar a guerra no Irão
- Líder Supremo do Irão promete vingança e Estreito de Ormuz continuará fechado
- "Não é como abrir uma Coca-Cola". Quando a guerra acabar estabilização vai demorar semanas
- Sete pediram asilo, uma desistiu. Irão garante segurança das jogadoras da seleção, mas preocupação cresce
- "Não passaria seguros de vida". Netanyahu ameaça novo aiatolá do Irão
- O que é a chuva negra que está a cair no Irão e quais são os riscos para a saúde?
- Trump diz que EUA podem voltar a atacar ilha petrolífera de Kharg "só por diversão"