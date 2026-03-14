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Coreia do Norte disparou 10 mísseis balísticos durante exercícios militares da Coreia do Sul com EUA

14 mar, 2026 - 18:34 • Lusa

Manobras militares anuais deverão mobilizar até 19 de março cerca de 18 mil soldados sul-coreanos e um número ainda desconhecido de militares norte-americanos.

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A Coreia do Norte disparou este sábado uma dezena de mísseis balísticos em direção ao mar do Japão, denunciou a Coreia do Sul, que tem em curso exercícios militares anuais com Washington.

A influente irmã do líder norte-coreano, Kim Yo-jong, alertou na terça-feira para as "consequências terríveis e inimagináveis" que poderiam advir dos exercícios militares conjuntos, iniciados na segunda-feira.

As manobras militares anuais deverão mobilizar até 19 de março cerca de 18 mil soldados sul-coreanos e um número ainda desconhecido de militares norte-americanos.

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As forças armadas de Seul detetaram "cerca de dez mísseis balísticos não identificados lançados da região de Sunan, na Coreia do Norte, em direção ao mar do Leste", disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. Mar do Leste é o nome coreano do mar do Japão.

Os mísseis foram detetados cerca das 13h30 locais (04h20 em Lisboa), disse o estado-maior num comunicado, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

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O Ministério da Defesa sul-coreano tinha anunciado antes que a Coreia do Norte disparara pelo menos um "projétil não identificado" em direção ao mar do Japão.

O Ministério da Defesa japonês também confirmou um disparo, referindo que "um presumível míssil balístico foi lançado pela Coreia do Norte".

O anúncio dos disparos ocorreu poucas horas depois de o primeiro-ministro sul-coreano, Kim Min-seok, em visita aos Estados Unidos da América (EUA), ter afirmado que o Presidente norte-americano, Donald Trump, considerava positivo um encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Washington desenvolve há décadas esforços que visam o desmantelamento do programa nuclear norte-coreano, mas cimeiras, sanções e pressões diplomáticas tiveram pouco efeito.

Pyongyang e Seul não assinaram oficialmente um tratado de paz após a Guerra da Coreia de 1950-1953, pelo que, tecnicamente, continuam em guerra.

[Notícia atualizada às 21h15]

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