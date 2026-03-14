Corina Machado acusa governo venezuelano de querer "prolongar o terror"

A líder da oposição venezuelana e vencedora do Prémio Nobel da Paz, María Corina Machado, denunciou este sábado que o Governo da Presidente interina, Delcy Rodríguez, "pretende prolongar o terror".

Corina Machado fez esta denúncia depois de um tribunal ter negado amnistia a Perkins Rocha, conselheiro jurídico da maior coligação anti-chavista e ex-deputado.

"Negar a amnistia seletivamente é repressão. O regime liderado por Delcy Rodríguez pretende prolongar o terror para quebrar a moral daqueles que lutam pela democracia e pela liberdade na Venezuela, que estão agora tão perto. Sabem que mais? Não vão conseguir", declarou Machado, nas redes sociais.

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A líder da oposição, que visitou o Chile esta semana para participar na tomada de posse do político de extrema-direita José Antonio Kast, afirmou que a Venezuela decidiu ser livre, e que foram feitos "progressos significativos" neste processo.

"Hoje, cada abuso do regime não nos paralisa, mas antes fortalece a nossa convicção de que este processo é imparável. É muito comovente ver como os venezuelanos, dentro e fora do país, estão a recuperar as suas vozes e os espaços que lhes foram roubados todos os dias", disse.