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Tensão no Médio Oriente

Embaixada dos EUA emite alerta para norte-americanos abandonarem Iraque

14 mar, 2026 - 17:38 • Catarina Magalhães, com Reuters

“Os cidadãos dos EUA que optarem por permanecer no Iraque são fortemente encorajados a reconsiderar, tendo em conta a ameaça significativa representada por grupos terroristas de milícias alinhadas com o Irão”, alertou a embaixada norte-americana.

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Os cidadãos norte-americanos devem sair do Iraque imediatamente, alertou este sábado a embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Bagdade, capital iraquiana.

O alerta de segurança acontece após um ataque com um drone durante a madrugada deste sábado contra o heliporto do edifício da embaixada, reportou o jornal norte-americano "Politico".

As fontes de segurança iraquianas confirmaram o ataque, acrescentando que foram avistadas colunas de fumo a sair do interior do edifício.

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“Os cidadãos dos EUA que optarem por permanecer no Iraque são fortemente encorajados a reconsiderar, tendo em conta a ameaça significativa representada por grupos terroristas de milícias alinhados com o Irão”, lê-se no comunicado da embaixada.

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É recomendado aos viajantes que se "mantenham afastados de quaisquer destroços" e acompanhem as notícias oficiais para um eventual repatriamento, alertando ainda que "não é aconselhado aproximarem-se das fronteiras do Afeganistão, Paquistão ou Irão".

A decisão da embaixada acontece num contexto de tensão crescente vivida nos países do Médio Oriente, sendo que este sábado marca duas semanas de guerra no Irão.

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