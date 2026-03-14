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Tensão no Médio Oriente
Embaixada dos EUA emite alerta para norte-americanos abandonarem Iraque
14 mar, 2026 - 17:38 • Catarina Magalhães, com Reuters
“Os cidadãos dos EUA que optarem por permanecer no Iraque são fortemente encorajados a reconsiderar, tendo em conta a ameaça significativa representada por grupos terroristas de milícias alinhadas com o Irão”, alertou a embaixada norte-americana.
Os cidadãos norte-americanos devem sair do Iraque imediatamente, alertou este sábado a embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Bagdade, capital iraquiana.
O alerta de segurança acontece após um ataque com um drone durante a madrugada deste sábado contra o heliporto do edifício da embaixada, reportou o jornal norte-americano "Politico".
As fontes de segurança iraquianas confirmaram o ataque, acrescentando que foram avistadas colunas de fumo a sair do interior do edifício.
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“Os cidadãos dos EUA que optarem por permanecer no Iraque são fortemente encorajados a reconsiderar, tendo em conta a ameaça significativa representada por grupos terroristas de milícias alinhados com o Irão”, lê-se no comunicado da embaixada.
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É recomendado aos viajantes que se "mantenham afastados de quaisquer destroços" e acompanhem as notícias oficiais para um eventual repatriamento, alertando ainda que "não é aconselhado aproximarem-se das fronteiras do Afeganistão, Paquistão ou Irão".
A decisão da embaixada acontece num contexto de tensão crescente vivida nos países do Médio Oriente, sendo que este sábado marca duas semanas de guerra no Irão.
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