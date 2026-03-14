"Escapou por pouco": Bolsonaro continua internado com broncopneumonia e sem alta prevista

Sem previsão de alta hospitalar, o jornal brasileiro "g1" revelou que o antigo chefe de Estado brasileiro, de 70 anos, foi diagnosticado com pioras nas funções renais.

Bolsonaro, que se encontra a cumprir uma pena de 27 anos de prisão, foi internado de urgência no Hospital DF Star, em Brasília.

Segundo os médicos, caso o socorro fosse mais tardio, Bolsonaro poderia ter agravado a sua situação de saúde "extremamente grave" para uma infeção generalizada.

Após a notícia de que o antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi internado na sexta-feira com broncopneumonia, o filho Flávio Bolsonaro contou este sábado que o pai "escapou por pouco" da morte.

"Se tivessem demorado mais uma ou duas horas a dar autorização para o meu pai ser encaminhado para o hospital, poderia ter uma infeção generalizada e poderia não ter sobrevivido", partilhou o sucessor da carreira política de Bolsonaro na sua conta da rede social Instagram.

Para recuperar, Bolsonaro está a ser tratado com antibióticos e fisioterapia, e deverá ficar internado nos próximos dias.

O antigo chefe de Estado, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, tem um historial de internamentos e cirurgias relacionados com o esfaqueamento de que foi vítima durante uma ação de campanha em 2018.

Em janeiro, tinha sido hospitalizado para realizar uma série de exames após sofrer uma queda e bater com a cabeça. Em dezembro, foi submetido a procedimentos médicos para tratar uma hérnia e soluços persistentes.

Bolsonaro cumpre uma pena de 27 anos de prisão por conspiração para um golpe de Estado após ter perdido as eleições presidenciais de 2022 para o atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.