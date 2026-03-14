Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 16 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

América Latina

EUA emitem licença para permitir comercialização do petróleo venezuelano

14 mar, 2026 - 01:08 • Lusa

Não são permitidas transações do petróleo venezuelano ligadas à Rússia, Irão, Coreia do Norte, Cuba e certos atores da China, nem tão pouco com pessoas sancionadas por Washington, avisou o Departamento do Tesouro norte-americano.

A+ / A-

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA) emitiu na sexta-feira uma licença para autorizar empresas americanas a realizarem certas atividades de exploração e comercialização de petróleo venezuelano, um setor sancionado por Washington.

Esta medida representa mais um passo na aproximação entre a administração Trump e o Governo da Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que na semana passada restabeleceram as relações diplomáticas entre ambos os países, quebradas desde 2019.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta licença levantou as sanções para a exploração, venda, transporte e armazenamento de petróleo venezuelano e seus refinados, desde que sejam importados para os EUA por empresas desse país. A autorização inclui transações em que estejam envolvidos o Governo da Venezuela e a empresa petrolífera estatal Pdvsa.

EUA preparam licenças para permitir investimentos em minas na Venezuela

América Latina

EUA preparam licenças para permitir investimentos em minas na Venezuela

Em visita a Caracas com o objetivo de investir nas(...)

A licença estipula que qualquer contrato deve ser regido pela legislação americana e que as disputas sejam resolvidas em território americano.

Numa outra licença, o Departamento do Tesouro norte-americano especificou que não são permitidas transações ligadas à Rússia, Irão, Coreia do Norte, Cuba e certos atores da China, nem tão pouco com pessoas sancionadas por Washington.

Na semana passada, o Governo do Presidente dos EUA emitiu uma licença que autoriza determinadas atividades relacionadas com a exploração e comercialização de ouro venezuelano por empresas americanas.

O alívio das sanções ao crude venezuelano ocorre ainda num contexto de turbulências no mercado energético mundial devido ao bloqueio provocado pela guerra do Irão no estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% do petróleo mundial.

A escalada dos preços da gasolina levou os EUA a libertar parte das suas reservas estratégicas de crude para aumentar a oferta e a levantar temporariamente as restrições a outros países para que possam adquirir petróleo russo sancionado por Washington.

Estreito de Ormuz: por que é que é importante na rota do petróleo? Ataques já provocaram redução de 70% das embarcações
Estreito de Ormuz: por que é que é importante na rota do petróleo? Ataques já provocaram redução de 70% das embarcações
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 16 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da pr(...)

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"