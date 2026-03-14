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Tensão no Irão
Líder parlamentar iraniano declara Ucrânia como "alvo legítimo"
14 mar, 2026 - 17:53 • Lusa
Kiev enviou equipas de especialistas para o Qatar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita para partilhar a sua experiência no abate de drones com tecnologia iraniano.
O presidente da Comissão de Segurança Nacional do parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, acusou este sábado a Ucrânia de se envolver na guerra contra o seu país, tornando-se num "alvo legítimo" ao fornecer drones a Israel.
"Ao prestar apoio com drones ao regime israelita, a Ucrânia, que já não tem poder, envolveu-se de facto na guerra e, de acordo com a Carta da ONU, tornou todo o seu território num alvo legítimo para o Irão", considerou o parlamentar iraniano nas redes sociais, quando se assinalam este sábado duas semanas desde o início da ofensiva aérea dos Estados Unidos da América (EUA) e Israel contra a República Islâmica.
Desde o início do conflito, em 28 de fevereiro, as forças de Teerão têm respondido com o lançamento de mísseis e drones contra Israel e os países vizinhos do Médio Oriente, visando bases militares norte-americanas, mas também infraestruturas energéticas, tecnológicas e financeiras.
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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacou na sexta-feira que Kiev enviou equipas de especialistas para o Qatar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita para partilhar a sua experiência no abate de drones com tecnologia iraniano, como os Shahed, usados na Ucrânia pela Rússia, um aliado próximo de Teerão.
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Num encontro com o Presidente ucraniano, Emmanuel (...)
Num encontro em Paris com Raza Pahlavi, filho do último xá que se propõe substituir o regime teocrático no fim da ofensiva israelo-americana, Zelensky afirmou que a liderança do Irão sofreu "perdas significativas" e apelou para uma maior proteção do povo iraniano para que possa decidir o seu próprio destino.
Defendeu ainda o aumento da pressão internacional e os esforços conjuntos para alcançar estes objetivos,.
Zelensky deseja ver "um Irão livre" que não colabore com a Rússia nem desestabilize o Médio Oriente, a Europa e o mundo.
O apoio prometido pela Ucrânia aos aliados de Washington no Golfo foi descrito este sábado pelo encarregado de negócios do Irão na Ucrânia como "uma piada", no contexto da ofensiva russa no país vizinho desde 2022.
"Em relação às medidas da Ucrânia contra os drones no Médio Oriente, consideramos essencialmente uma piada e um gesto puramente simbólico", disse Shahriar Amouzegar, em entrevista agência France Presse (AFP), apesar de as forças ucranianas reclamarem ampla experiência na neutralização de vagas destes dispositivos e com baixo custo quando comparado com sofisticados sistemas de defesa aérea como os norte-americanos Patriot.
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