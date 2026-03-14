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Milei diz que socialismo "está a desmoronar-se" graças a Trump

14 mar, 2026 - 23:00 • Lusa

Presidente latino-americano subiu ao palco do Fórum Económico de Madrid e gritou "Viva la libertad, carajo", ao que a plateia respondeu com insultos contra Pedro Sánchez.

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O Presidente argentino, Javier Milei, afirmou este sábado em Madrid que graças à "coragem" do Presidente norte-americano, Donald Trump, o socialismo "está a desmoronar-se" e acusou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, de criar "enormes entraves" ao crescimento na Europa.

Num discurso de encerramento no Fórum Económico de Madrid 2026, Milei considerou que o presidente do Governo de Espanha é um "inapresentável" que está no comando do poder, acusando-o, juntamente com outros dirigentes socialistas, de "todos os problemas e enormes entraves regulamentares" que estão a impedir o crescimento na Europa.

O Presidente latino-americano subiu ao palco do Fórum Económico de Madrid, evento que junta economistas, empresários e políticos de extrema-direita, ao som da música "Panic Show", da banda argentina La Renga, e gritou "Viva la libertad, carajo", ao que a plateia respondeu com insultos contra Pedro Sánchez.

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Esta não foi a primeira vez que Milei se referiu ao primeiro-ministro espanhol com termos pejorativos. Nesse mesmo fórum, em anos anteriores, o Presidente argentino descreveu Sánchez como "bandido" e chamou a sua mulher de "corrupta".

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No seu discurso deste sábado, Milei referiu-se aos socialistas como "esquerdistas imundos" e encorajou a plateia a não se deixar "enganar pelos esquerdistas".

"Quando se fala de justiça, esta está associada aos nossos valores. Quer gostem ou não, os valores do Ocidente são judaico-cristãos", afirmou Milei.

De seguida, defendeu, sob aplausos, que "se todos cumprissem com os dez mandamentos e compreendessem os pecados capitais, a imundície do socialismo seria varrida da face da terra, para que todos pudessem prosperar".

Milei realçou o sistema político e económico que estabeleceu na Argentina, utilizando uma metáfora que começou por afirmar que "a utopia comunista não funciona" e, de seguida, ilustrou que os liberais, em vez de "dar o peixe às pessoas e escravizá-las", "ensinam-nas a pescar para que, em algum momento, possam ter uma piscicultura".

"Se não houver empreendedores, haverá pobreza", expôs, dirigindo-se ao povo espanhol, porque, na sua perspetiva, "esta ideia de socialismo em que uma pessoa produz e outra se apropria, conduz inerentemente à miséria".

Esta é a quinta viagem de Milei a Espanha, que começou na sexta-feira, quando aterrou na capital espanhola, e voltou a não incluir qualquer encontro com representantes do Governo espanhol, de acordo com a agenda divulgada pela Presidência argentina.

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