O Hamas realizou um desfile militar com 10 mil novos soldados em Gaza? É falso

Um vídeo de fevereiro de 2025 de uma parada das Brigadas al Qassam, o braço armado do Hamas, está a ser falsamente partilhado para mostrar "um grande desfile militar com 10 mil novos soldados em Gaza" alegadamente realizado esta semana.

Alegação: "o Hamas realizou um grande desfile militar com 10 mil novos soldados em Gaza no meio da escalada do conflito contra Israel"

Desde quinta-feira, 12 de março, circula nas redes sociais um vídeo de um alegado "desfile militar do Hamas em Gaza", partilhado sobretudo por contas no X (antigo Twitter) ligadas à cobertura de temas relacionados com Irão ou com a causa palestiniana, algumas com um alcance já superior a um milhão de visualizações: https://archive.ph/nU90b, https://archive.ph/48mxe, https://archive.ph/OR61u e https://archive.ph/qpVqs (exemplos). .

Dessas partilhas, o tema passou para contas brasileiras de "análise geopolítica" no X (https://archive.ph/0RxSx) e no YouTube (https://archive.ph/2wxez), uma das quais escreve que "o Hamas realizou um desfile militar como resposta às violações do cessar-fogo por Israel, que realizou bombardeamentos contra a Faixa de Gaza desrespeitando o acordo" e que este "é o primeiro desfile militar realizado pelo Hamas desde a assinatura do cessar-fogo da Guerra de Gaza." (https://archive.ph/RmSrL).

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Na sexta-feira, o mesmo vídeo passou a ilustrar "um grande desfile militar do Hamas com 10.000 novos soldados em Gaza para retomar a guerra contra Israel durante a tensão entre os EUA e o Irão", com algumas publicações a atingirem também milhares de partilhas e centenas de milhares de visualizações: https://archive.ph/a9GbQ e https://archive.ph/VEeO4 (exemplos).

Estas e outras publicações foram também partilhadas por contas nacionais no X (https://archive.ph/Cv4B2), como a do advogado António Pinto Pereira, que também escreveu que "o Hamas realizou um grande desfile militar com 10 mil novos soldados em Gaza no meio da escalada do conflito contra Israel." (https://archive.ph/kjQ5a) .

Este ex-deputado do Chega baseou-se numa publicação de um portal de notícias brasileiro, onde se repete o vídeo e a narrativa, e se acrescenta que "o desfile, que contou com a presença de lideranças do grupo e a exibição de armamentos, reforça a disposição do Hamas em continuar as hostilidades, enquanto crescem os confrontos regionais envolvendo também os Estados Unidos." (https://archive.ph/4kTEH).

Além das redes sociais, o vídeo também está a ser notícia em alguns órgãos de comunicação social estrangeiros que afirmam tratar-se de um grande desfile do Hamas realizado na semana passada: https://archive.ph/q3FG2, https://archive.ph/kWbqv e https://archive.ph/0KvJY (exemplos) .

Factos: As imagens têm mais de um ano e são de uma das libertações de reféns israelitas

A análise de algumas destas publicações (exemplo: https://archive.ph/OR61u) permitiu perceber que o vídeo é uma republicação de imagens já partilhadas a 19 de fevereiro deste ano, embora sem contexto que o relacionasse com um evento atual: https://archive.ph/efl2d. .

Para identificar a origem das imagens foram feitas pesquisas reversas de vários fotogramas que devolveram resultados anteriores, de dezembro (https://archive.ph/heRgF), e outros ainda mais antigos, de 01 de fevereiro de 2025, nomeadamente um "tweet" da agência palestiniana Gaza Now, alegadamente ligada ao Hamas, cujo primeiro vídeo inclui o excerto agora em circulação: https://archive.ph/jDhD5 (após os 00:22).

Embora essa publicação também não inclua o contexto, pesquisas adicionais mostraram tratar-se de imagens captadas à margem da libertação do refém americano-israelita Keith Siegel, de 65 anos, que nessa data foi entregue à Cruz Vermelha no porto da Cidade de Gaza (https://archive.ph/ke8Oi), numa cerimónia que contou com grande presença do braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedin al Qassam.

Comprovam-no as imagens de arquivo das agências internacionais como a AP e a AFP (https://archive.ph/6HeKZ, https://archive.ph/d8lDt e https://archive.ph/4hqb9), bem como a cobertura feita pelos vários canais da Al Jazeera, que permitem identificar o mesmo tipo de cenário e de presença militar, embora de menor dimensão do que os alegados 10 mil soldados: https://archive.ph/Ut1G1 e https://archive.ph/1f9uB.

Para dissipar eventuais dúvidas, pesquisas adicionais permitiram identificar outras imagens da Al Jazeera que mostram outro ângulo e nas quais é possível reconhecer os mesmos elementos visíveis no vídeo que está a ser falsamente atribuído ao desfile do Hamas na última semana: https://archive.ph/jxjSU e https://archive.ph/Z8b4C (após os 00:21).

Apesar do vídeo em causa ser antigo, estão também a circular outras imagens que aparentam ser recentes e que mostram um desfile de seis carrinhas todo-o-terreno carregadas de agentes da polícia civil do Hamas, a Radea (ex-Sahm), dependente do Ministério do Interior do Hamas, em Kan Younis, mas nada que se pareça com um desfile de 10 mil soldados: https://archive.ph/u3U5Z e https://archive.ph/15K7U. .

Avaliação Lusa Verifica: Falso

É falso que na última semana o Hamas realizou um grande desfile militar com 10 mil novos soldados em Gaza. O vídeo da parada de militares das Brigadas al Qassam que está a ser partilhado foi gravado há mais de um ano, durante a entrega de um refém israelita à Cruz Vermelha. Há outro vídeo recente que mostra um desfile de meia dúzia de viaturas e algumas dezenas de agentes da polícia civil do Hamas numa rua de Kan Younis, mas nada que se pareça com o alegado desfile de 10 mil novos soldados. .