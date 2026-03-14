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Tensão no Médio Oriente
Suspeito de tiroteio em sinagoga perdeu familiares num ataque israelita
14 mar, 2026 - 00:02 • Catarina Magalhães
Suspeito parou de trabalhar quando soube da morte dos familiares no Líbano, fazendo o luto sozinho em casa. Dois irmãos, um sobrinho e uma sobrinha morreram dias antes do tiroteio que alegadamente conduziu na sinagoga.
O suspeito norte-americano do tiroteio numa sinagoga no Michigan, nos Estados Unidos da América (EUA), perdeu quatro familiares na semana anterior ao crime após um ataque israelita no Líbano, avançou a estação televisiva "CBS News".
Ayman Mohamad Ghazali, de 41 anos, foi abatido a tiro pelas autoridades depois de lançar a sua viatura contra o edifício religioso e envolver-se numa troca de fogo com a segurança do templo judaico.
Os 140 alunos e os funcionários de uma escola pré-primária que funciona nas instalações escaparam ilesos.
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Depois de crescer na cidade Machgharah a sul do Líbano, Ghazali vivia nos EUA desde 2011 com visto imediato, como cônjuge de uma cidadã norte-americana, e obteve a cidadania em 2016.
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Perante o conflito vivido no Médio Oriente, dois irmãos, um sobrinho e uma sobrinha do suspeito do tiroteio morreram em casa após um ataque aéreo pouco depois do pôr-do-sol, enquanto faziam a refeição que quebra o jejum típico do Ramadão.
Recorde-se que a morte dos familiares aconteceu dias antes do tiroteio e o suspeito parou de trabalhar, fazendo o luto sozinho em casa.
Já a ex-mulher de Ghazali, agora viúva, ficou gravemente ferida e permanece hospitalizada.
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